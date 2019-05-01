Market sahibinin dükkanı 1 dakika boş bırakması yetti

Olay Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İş yerine gelen 20 yaşlarındaki genç kadının annesini aramak istediğini söylemesi üzerine telefonu veren market sahibi şüpheli iş yerinden çıktıktan sonra dükkanda müşteri olmadığı için yolun karşısında bir iş yerine gitti. İş yerinin dışında bekleyen şüpheli, dükkanın boş olmasını fırsat bilip içeri girdi ve doğruca kasaya yöneldi. Kasada bulunan 550 TL'yi alıp dükkandan çıkarken kapıda market sahibiyle karşılayan kadın hırsızlık şüphelisi, dükkan sahibinin "dükkanda ne işin var?" sorusuna cevap veremedi. Durumdan şüphelenen dükkan sahibi kasada parasının olmadığını görünce şüpheliden parasını vermesini istedi. Şüpheli parayı almadığını söyleyip iş yerinden çıkıp kaçarken market sahibi oğlunu arayarak güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde genç kadının kasadan parayı aldığı anın kayıtlarını izleyen market sahibi hemen şüphelinin annesini aradı. Daha önce de veresiye alışveriş yapmaları için 300 TL tutarında kredi aç an market sahibi, aileden de parayı alamayınca polisin yolunu tuttu ve şikayetçi oldu. Yakalanan Y.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.