Marketin ortasına tuvaletini yaptı!

Avustralya'da bir kadının görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Süper markete giden genç kadının, reyonların arkasına geçerek tuvaletini yapması ülkenin gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI



Genç kadının iğrenç görüntüsünün paylaşıldığı Facebook'ta bir çok kullanıcı olayla ilgili yorum yaptı. Bazı kullanıcılar durumu, "Buna inanamıyorum" diyerek şaşkınlıklarını dile getirse de bazı kullanıcılar duruma eleştirel yaklaşarak, "İğrenç. Halka açık tuvalete gitmek ne kadar zor?" dedi.



