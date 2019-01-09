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Marketin ortasına tuvaletini yaptı!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 09.01.2019 12:51 | Son Güncelleme

Avustralya'da sosyal medyada paylaşılan görüntü ülkeyi salladı. Alışveriş için geldiği süper markette tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı.

Avustralya'da bir kadının görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Süper markete giden genç kadının, reyonların arkasına geçerek tuvaletini yapması ülkenin gündemine oturdu.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Genç kadının iğrenç görüntüsünün paylaşıldığı Facebook'ta bir çok kullanıcı olayla ilgili yorum yaptı. Bazı kullanıcılar durumu, "Buna inanamıyorum" diyerek şaşkınlıklarını dile getirse de bazı kullanıcılar duruma eleştirel yaklaşarak, "İğrenç. Halka açık tuvalete gitmek ne kadar zor?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya market

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