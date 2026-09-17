Marketin tepesine sera kurdular! Çatıda toplayıp aşağıda satıyorlar

Almanya'nın başkenti Berlin'de açılan market zinciri, şehir içinde tarım üretimini market alışverişiyle bir araya getirdi.

21 Mayıs 2026'da hizmete giren marketin çatısına 2 bin 760 metrekare büyüklüğünde bir sera kuruldu. Almanya'nın en büyük çatı çiftliği olarak tanımlanan alanda bu yaz ilk marulların yetiştirilmesi planlanıyor.

Serada yetiştirilen ürünler, marketin hemen altında bulunan raflarda satışa sunulacak.

TOPRAK NEREDEYSE HİÇ KULLANILMIYOR

Çatı serasının işletmesini Berlin merkezli ECF Farmsystems üstleniyor. Serada tereyağı marulu, romaine marulu, Lollo Rosso ve koyu yeşil Easy Leaf gibi farklı çeşitler yetiştiriliyor.

Üretimde hidroponik tarım yöntemi kullanılıyor. Marullar özel tepsilerde yetiştirilirken bitkiler gün içerisinde birkaç kez besin çözeltisiyle sulanıyor.

Hasat edilen ürünler marketin içerisinde işleniyor, paketleniyor ve satışa hazırlanıyor.

SERADAN MARKET RAFINA SADECE 23 GÜN

Projede yetiştirilen Lankwitz yaprak marulunun üretimden satışa kadar geçen süresi de dikkat çekiyor.

Marulların çatıdaki serada yetiştirilmesinden market rafına ulaşmasına kadar yalnızca 23 gün geçiyor.

Çatı çiftliğinin tam kapasiteye ulaştığında yılda 900 bin salata karışımı üretmesi bekleniyor. Bu ürünlerin Berlin ve çevresindeki yaklaşık 500 markete gönderilmesi planlanıyor.