Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kamerasız olacak! Gizlilik eleştirileri sonrası Meta’dan dikkat çeken hamle

Kameralı akıllı gözlükleri nedeniyle gizlilik eleştirileriyle karşı karşıya kalan Meta'nın, yeni bir model geliştirdiği öne sürüldü. İddiaya göre, “Luna” kod adlı bu gözlükte bir kamera bulunmuyor.

Kamerasız olacak! Gizlilik eleştirileri sonrası Meta’dan dikkat çeken hamle
Enes Çırtlık

The Information’ın haberine göre Meta, Luna adını taşıyan yeni bir akıllı gözlük modeli geliştiriyor.

META'DAN KAMERASIZ AKILLI GÖZLÜK GELİYOR

İddiaya göre bu modelde kamera bulunmuyor. Ancak şirketin yapay zeka sohbet robotu ve yapay zeka tüketici asistanı Muse ile iletişim kurmaya yarayan bir sistem bulunuyor.

Kamerasız olacak! Gizlilik eleştirileri sonrası Meta’dan dikkat çeken hamle 1

Gözlükte, kullanıcıların sohbet robotuyla iletişim kurabilmesi için altı adet yerleşik mikrofonun yanı sıra, basıldığında yapay zeka sistemini etkinleştiren, gözlüğün yan tarafında bir düğme de bulunuyor.

META CONNECT İŞARET EDİLDİ

Luna’nın önümüzdeki hafta Menlo Park’ta gerçekleşecek Meta’nın yıllık donanım/geliştirici etkinliği Meta Connect’te tanıtılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: TechCrunch

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone'a evlilik kurtaran özellik! Artık unutmanıza izin vermeyecekiPhone'a evlilik kurtaran özellik! Artık unutmanıza izin vermeyecek
Kullanıcılara müjde! Resmen yayınlandıKullanıcılara müjde! Resmen yayınlandı

Anahtar Kelimeler:
akıllı gözlük Meta kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı

Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Michelin yıldızlı restorana gitti! Tabağındaki canlıyı garsona gösterince...

Michelin yıldızlı restorana gitti! Tabağındaki canlıyı garsona gösterince...

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.