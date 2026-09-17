Kamerasız olacak! Gizlilik eleştirileri sonrası Meta’dan dikkat çeken hamle

The Information’ın haberine göre Meta, Luna adını taşıyan yeni bir akıllı gözlük modeli geliştiriyor.

META'DAN KAMERASIZ AKILLI GÖZLÜK GELİYOR

İddiaya göre bu modelde kamera bulunmuyor. Ancak şirketin yapay zeka sohbet robotu ve yapay zeka tüketici asistanı Muse ile iletişim kurmaya yarayan bir sistem bulunuyor.

Gözlükte, kullanıcıların sohbet robotuyla iletişim kurabilmesi için altı adet yerleşik mikrofonun yanı sıra, basıldığında yapay zeka sistemini etkinleştiren, gözlüğün yan tarafında bir düğme de bulunuyor.

META CONNECT İŞARET EDİLDİ

Luna’nın önümüzdeki hafta Menlo Park’ta gerçekleşecek Meta’nın yıllık donanım/geliştirici etkinliği Meta Connect’te tanıtılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: TechCrunch