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Markette iğrenç olay! Genç kadın arkasında ıslaklık fark etti, görüntüleri izleyince sinir krizi geçirdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki alışveriş merkezindeki markette alışveriş yapan H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı öne sürülen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Görüntüleri izledikten sonra sinir krizi geçirip, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi.

Markette iğrenç olay! Genç kadın arkasında ıslaklık fark etti, görüntüleri izleyince sinir krizi geçirdi

İğrenç olay, önceki akşam Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara bakmaya başladı.

ARKASINDA ISLAKLIK HİSSETTİ

Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. eşinin yanına gitti. H.S. ve eşi V.S., daha sonra marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti.

Görüntüler izlendiğinde kadının arkasında dolaşan bir kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polise şikayette bulunan H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
market Sapık kadın Kocaeli

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ülke ne hale geldi be adalet sistemi çökünce ahlak ta kalmadı sapıklar türedi
Mülteci olma ihtimali yüksek !!!
yok artık bune böyle
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