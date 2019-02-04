Marketten aldığı biber salçasının içinden çıkan şoke etti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki bir vatandaşın marketten aldığı biber salçasının içinden solucan benzeri cisimler çıktı.

Marketten aldığı biber salçasının içinden çıkan şoke etti!

İlçedeki marketten bir hafta önce aldıkları acı biber salçasıyla yemek yapan aile, yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı yaşayarak rahatsızlandı. İlk etapta yaşadıkları karın ağrısının neden kaynaklandığını anlamayan aile, salça kavanozunu ikinci kez açtığında içinden solucana benzer cisimlerin çıkmasıyla büyük şok yaşadı.

'KARNIMIZA AĞRILAR GİRDİ'

Ev hanımı Gülay Beşkardeş yıllardır kullandıkları salçada ilk defada böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek, “Eşimin bir hafta önce aldığı salçayı ilk kullandığımız yemek sonrası bizim karnımıza ağrılar girdi. Fakat bu ağrının neden kaynaklandığını o an için anlayamadık. Birkaç gün sonra tekrardan yemek yapmak için kaşıkla salça almak isterken, içinden bu cisimlerin çıktığını gördüm. Bu cisimlerin önce ip olduğunu zannettim, fakat elime alıp baktım. İpten çok solucana benziyor. İnsan sağlığı bu kadar basit olmamalı. Gerekenlerin yapılmasını istiyorum” dedi.

Ailenin Tarım ve Orman Bakanlığına şikayette bulunması üzerine, ekipler marketten aldıkları aynı markaya ait başka bir salçayı laboratuvara götürdü. (İHA)

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salça market solucan bitlis Biber

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