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Marketten bebek maması çaldı, gözaltına alındı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 16.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bir kişi marketten bebek maması çalarken kasiyere yakalandı. Bebek mamasını çalan kişi market görevlileri ile boğuşarak mamayı vermemek için direndi. Ardından gözaltına alındı.

Diyarbakır’da girdiği marketten reyonda aldığı bebek mamasını, montunun içine gizleyip çalmaya çalışırken kasiyer ve güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İskanevleri semtinde bulunan markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren ismi öğrenilemeyen kişi, reyondaki bebek mamasını alıp montunun içine sakladı.

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Marketten ayrılmak isteyen şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden kasiyer, montuna sakladığı bebek mamasını istedi.

Market çalışanlarıyla bir süre boğuşan şüpheli, ihbarla gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı ve sonrasında yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır market bebek maması

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
ya çocuğu aç kalmış ve bu son çaresiyse... Allah kimseyi çocuğuna istediği bir seyi alamayacak duruma düşürmesin.
çok şey yazmak istedim yazmadım
bu gidişata bir dur demek için artık zamanı gelmedimi
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