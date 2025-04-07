Marketten maydanoz alan kadın poşeti açınca ne olduğunu anlayamadı! Siz bilmeden sakın yemeyin

Son zamanlarda yiyecek sektöründeki denetimlerin artmasıyla birlikte birçok usulsüzlük de ortaya çıkıyor. Vatandaşın sağlığıyla oynanan ürünlerin yanı sıra mevcut ekonomik koşullarda ucuza ve doğru ürün satın alınamıyor. Hileli ürünler gün geçtikçe daha da çoğalıyor.

Denetle isimli sosyal medya hesabına gelen bir video ise durumu gün yüzüne çıkardı. Bir vatandaş büyük bir market zincirinden aldığı maydonozu paylaştı.

MAYDANOZ YERİNE OT ÇIKTI!

Marketten maydanoz alıp evine gelen kadın müşteri eve geldiğinde poşeti açınca şok yaşadı. Maydanozun yerinde birçok bilinmeyen otla karşılaştı.

Yayınladığı videoda "Yarısı bu otlarla dolu. Alırken dikkat etsinler ben bunu iade edeceğim. Bu şekilde olmaz. İnsan sağlığı bu kadar değersiz" diyerek isyan etti.

Kullanıcılardan gelen yorumlar:

