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Marketten sandviç çalan milletvekili istifa etti

BBC BBC
15.02.2019 09:45 | Son Güncelleme

Slovenyalı milletvekili Darij Krajcic, ülkesinin başkenti Ljubljana'da market çalışanlarının ilgisiz davranması üzerine 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' için aldığı sandviçi ödemeden marketten ayrıldığını açıkladı.

Marketten sandviç çalan milletvekili istifa etti

Ancak Krajcic, partisinin bu davranışı 'kabul edilemez' bulması üzerine istifa etti.

İktidardaki Marjan Sarec'in Listesi partisinin bir üyesi olan Krajcic, gerçekleşen olayı önce Çarşamba günü parlamentodaki bir komite toplantısında meslektaşlarına ardından da basına anlattı.

Krajcic, aldığı sandviçi ödemek için beklerken market çalışanlarının aralarında konuştuğunu ve kendisi yokmuş gibi davrandıklarını açıkladı.

Slovenyalı milletvekili bunun üzerine marketin güvenliğini test etmek için sandviçi ödemeden çıktığını belirtti.

Krajcic, yaptığı hırsızlığın önce fark edilmediğini ancak daha sonra ödeme yapmak için geri döndüğünü öne sürdü.

Her ne kadar meslektaşları bu anekdotu gülerek karşılasa da olayın sonuçları ağır oldu.

Gelen tepkiler üzerine milletvekili böyle bir 'sosyal deney' yaptığı için pişman olduğunu söyleyerek özür diledi.

Partisinin meclis grup başkanı olan Brane Golubovic, Krajcic'in davranışının kabul edilemez olduğunu belirterek, milletvekilinin partisinin 'yüksek etik standartları' dahilinde sorumluluk alarak istifa ettiğini söyledi.

Krajcic, geçtiğimiz Eylül ayında parlamentoya seçilmişti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ooooo Bize gel deneyde değil ,deveyi hamuduyla yut sonra suçu eski siyasilere at.bu yozlaşmanın sbebei eski siyasilerdir de kurtul hatta üsütne bakan bile olabilirisn
Bizde de gerçek hırsızlar var.. üstelik istifa da umurlarında değil, doymuyorlar...
bizimkiler alenen çalıyor da hiç bir şey olmuyor
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