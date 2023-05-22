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Marmara Bölgesi haritası nasıl? Marmara Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi haritasında neler var?

06.05.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgeler veya ülkelerle ilgili bilgi veren pek çok harita türü mevcuttur. Bu haritalarda kendi içerisinde farklı özellikler barındırır. Kimi harita yalnızca bölgelerin coğrafi özelliklerini gösterirken kimi harita ise şehir ve ilçeleri belirtir. Şehir ve il sınırlarını belirten haritalar siyasi harita olarak tanımlanmaktadır. Bu harita türünde bölgelerin başka bölgelerle olan sınırları gösterilmektedir Peki, Marmara Bölgesi haritasında neler var?

Marmara Bölgesi haritası nasıl? Marmara Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi haritasında neler var?

Siyasi haritalarda bölgelerin yeryüzü oluşumlarına dair bilgiler yoktur. Bu haritalarda daha çok uzunluk ve alan ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Marmara Bölgesi, ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Bu bölgenin şehirleri ve ilçeleri siyasi haritalarda belirtilmektedir. Ayrıca bölgenin nüfusuyla ilgili bilgilere de bu haritalar üzerinden ulaşmak mümkündür. Marmara Bölgesi'nde hangi şehirlerin ve ilçelerin olduğunu öğrenmek için siyasi haritalardan faydalanılır.

Marmara Bölgesi haritası nasıl?

Bölgelerin sınırları hakkında bilgi sahibi olabilmek için bazı haritalardan yararlanılmaktadır. Haritalar yalnızca bölgelerle ilgili değil, dünya üzerinde bulunan tüm ülkeler hakkında bilgi vermektedir. Günümüzde çeşitli amaçlar için kullanılan çok sayıda harita mevcuttur. Bu haritalar arasında sınırları belirten siyasi haritalar da bulunmaktadır. Marmara Bölgesi haritası ile bölgenin il sınırları hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkündür. Bu haritalarda bölgeyi kapsayan iller, ilçeler ve denizler gösterilmektedir. Siyasi haritalarda tıpkı diğer harita türlerinde olduğu gibi renklendirme metodu kullanılmaktadır.

Marmara Bölgesi illeri hangileri?

Ülkemizin kuzeybatı kısmında bulunan Marmara Bölgesi, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağladığı için köprü olarak da nitelendirilir. Bölge sanayi başta olmak üzere turizm, eğitim ticaret, ulaşım, tarım gibi pek çok alanda oldukça gelişmiş bir bölgedir. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan bölgede gezilebilecek pek çok önemli noktada bulunmaktadır. Bölge, arazi alanı açısından çok elverişli değildir. Ayrıca ormanlık alanlarda çok fazla değildir. Buna rağmen dışarıdan çok sayıda göç almaktadır. Bu yüzden de nüfus oranı bir hayli yüksektir. Bölgenin hangi şehirleri kapsadığı siyasi haritalarda belirtilmektedir. Bu bağlamda Marmara Bölgesi şehirleri şunlardır:

  • İstanbul
  • Çanakkale
  • Edirne
  • Kırklareli
  • Bursa
  • Bilecik
  • Tekirdağ
  • Yalova
  • Kocaeli
  • Balıkesir
  • Sakarya

Tüm bu şehirler, Marmara Bölgesi siyasi haritası üzerinde renklendirme metodu ile gösterilmektedir. Ayrıca bu şehirlerin bazısının Marmara Denizi'ne kıyısı varken bazısının ise yoktur.

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Marmara Bölgesi ilçeleri haritası nasıl?

Marmara Bölgesi yaklaşık olarak 67 bin kilometrekarelik bir alana sahiptir. Marmara Bölgesi'nin şehirleri, ilçeleri ve il sınırları hakkındaki tüm bilgiler, siyasi haritalarda mevcuttur. Buna göre Marmara Bölgesi ilçeleri haritasında da bölgede bulunan tüm ilçeler yer almaktadır. Bölge toplam on bir şehirden meydana gelmektedir. Her bir şehirde çok sayıda ilçe bulunmaktadır. Bölgenin nüfus açısından en büyük şehri İstanbul olarak karşımıza çıkmaktadır. Marmara Bölgesinde genel olarak toplam 155 ilçe mevcuttur. Tüm bu ilçeler siyasi haritada belirli renkler kullanılarak gösterilmektedir.

Marmara Bölgesi'nde olmayan ancak sınıra yakın olan yerler nereleri?

Marmara Bölgesi'nde yer almayan ancak sınırı olan birçok şehir de mevcuttur. Bu şehirlerin hangileri olduğunu öğrenmek için siyasi haritalardan faydalanılmaktadır. Marmara bölgesi siyasi haritasında bölgenin, diğer bölgelerle olan sınırlarını görebilmek mümkündür. Marmara Bölgesi il sınırları içerisinde olmayan ancak bölge sınırları içerisinde toprakları bulunan iller:

  • Manisa
  • Kütahya
  • İzmir
  • Düzce
  • Eskişehir
  • Bolu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı bazı mahalleler, Marmara Bölgesi'nin il sınırları içerisinde yer alır. Aynı şekilde Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı bazı köyleri, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bulunan bazı köyler, İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan bazı mahalleler, Düzce’nin Gümüşova ilçesinin batı kesimi ve Eskişehir’in İnönü ilçesinin kuzey kısmı, bu bölgenin il sınırları içerisinde bulunur.

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