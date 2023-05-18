Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin en fazla düzlüğe sahip olduğu bölgeler arasında yer alır. Bölge ağaçsız bir yapıya sahip olduğundan bozkır bitki örtüsüne sahiptir. Bölgede orman sayısı yok denecek kadar azdır. Ancak bölge dağ oluşumu açısından epey zengindir. Dağ, ova, nehir gibi yeryüzü şekillerinin bölgenin hangi alanlarını kapladığını görmek için fiziki haritalardan faydalanılır. Bu haritalarda çoğunlukla renklendirme yöntemi kullanılır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Fiziki haritalar, bölgelerde yer alan yeryüzü şekillerini renk geçişleriyle gösteren haritalar olarak bilinmektedir. Bu haritalar sayesinde hangi bölgede hangi yeryüzü oluşumlarının olduğunu görmek mümkündür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi coğrafi haritası da bölgenin önemli dağ, ova, göl, akarsu gibi oluşumları hakkında bilgiler vermektedir. Haritalar üzerinde kullanılan renkler sayesinde bölgenin ovaları, tepeleri, akarsuları, nehirleri, gölleri ve dağları çok rahat bir şekilde görülür. Ayrıca bu şekillerin derinlik ve yükseklik bilgileri de fiziki haritalarda yer alır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi dağları nelerdir?

Bölgenin başlangıç noktası Güneydoğu Toroslar olarak bilinmektedir. Torosların güney kesiminden Suriye sınırına kadar olan tüm bölümleri içermektedir. Bölgenin çevresinde birçok sıra dağa rastlamak mümkündür. Bazı dağlar akarsu yatağı açısından zenginken bazı dağlarda ise akarsu yatağı yoktur. Bu bağlamda bölgenin öne çıkan belli başlı dağları şunlardır:

Karakaş Dağı

Karacadağ

Sof Dağı

Toros Dağları

Keltepe Dağı

Raman Dağı

Nurhak Dağı

Kartal Dağları

Mazı Dağı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ovaları nelerdir?

Bölge, deprem bölgeleri arasında yer almaktadır. Çünkü bölgede çok fazla fay hattı mevcuttur. Bu fay hatlarından dolayı ortaya çıkan depremler neticesinde bölgede birçok ova meydana gelmiştir. Bu ovalar tektonik ova olarak tanımlanmaktadır. Tektonik ovaların oluşmasında deprem sonucu meydana gelen çöküntülerin payı epey fazladır. Bölgede bulunan belli başlı ovalar şunlardır:

Birecik Ovası

Diyarbakır Ovası

Çermik Ovası

Harran Ovası

Silvan Ovası

Ceylanpınar Ovası

Kocaköy Ovası

Suruç Ovası

Çınar Ovası

Eğil Kıyı Ovası

Bismil Ovası

Ergani Ovası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi akarsuları nelerdir?

Yeryüzünde veya yer altında akış hızları güçlü olan, hiç durmadan ya da bazen akan su kaynağı, akarsu olarak tabir edilmektedir. Bölge akarsu yatağı açısından çok fazla zengin olmamasına rağmen önemli su kaynaklarına sahiptir. Bölgenin en önemli akarsuları olarak Dicle ve Fırat Nehirleri ön plana çıkmaktadır. Bu nehirlerin kaynağı Doğu Anadolu Bölgesi olarak bilinmektedir. Diğer akarsular kaynakları ise şunlardır:

Batman Çayı

Nizip Çayı

Göksu Çayı

Botan Çayı

Garzan Çayıdır.

Tüm bu çaylar, Fırat ve Dicle nehrinin kolları olarak bilinmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi gölleri nelerdir?

Tatlı ve tuzlu olmak üzere toplam iki tür göl bulunmaktadır. Ülkemizin birçok noktasında hem tatlı su hem de tuzlu su özelliğine sahip olan göl mevcuttur. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesi göl bakımından biraz fakirdir. Bölgede doğal yoldan meydana gelen göl bulunmamaktadır. Fırat ve Dicle Nehirlerinden dolayı baraj gölleri vardır. Türkiye’nin ikinci büyük gölü olma özelliğini taşıyan Atatürk Barajı, bu bölgede yer almaktadır.

