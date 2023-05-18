EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

06.05.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye toplam yedi coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Bu coğrafi bölgelerden biri de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Bölge ayrıca ova, dağ, akarsu, ırmak gibi pek çok yeryüzü oluşumuyla da öne çıkmaktadır. Bütün bu yeryüzü şekillerini detaylı bir şekilde görebilmek başvurduğumuz kaynaklardan biri fiziki haritalardır. Peki, Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası hangi yeryüzü şekillerini içerir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin en fazla düzlüğe sahip olduğu bölgeler arasında yer alır. Bölge ağaçsız bir yapıya sahip olduğundan bozkır bitki örtüsüne sahiptir. Bölgede orman sayısı yok denecek kadar azdır. Ancak bölge dağ oluşumu açısından epey zengindir. Dağ, ova, nehir gibi yeryüzü şekillerinin bölgenin hangi alanlarını kapladığını görmek için fiziki haritalardan faydalanılır. Bu haritalarda çoğunlukla renklendirme yöntemi kullanılır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Fiziki haritalar, bölgelerde yer alan yeryüzü şekillerini renk geçişleriyle gösteren haritalar olarak bilinmektedir. Bu haritalar sayesinde hangi bölgede hangi yeryüzü oluşumlarının olduğunu görmek mümkündür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi coğrafi haritası da bölgenin önemli dağ, ova, göl, akarsu gibi oluşumları hakkında bilgiler vermektedir. Haritalar üzerinde kullanılan renkler sayesinde bölgenin ovaları, tepeleri, akarsuları, nehirleri, gölleri ve dağları çok rahat bir şekilde görülür. Ayrıca bu şekillerin derinlik ve yükseklik bilgileri de fiziki haritalarda yer alır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi dağları nelerdir?

Bölgenin başlangıç noktası Güneydoğu Toroslar olarak bilinmektedir. Torosların güney kesiminden Suriye sınırına kadar olan tüm bölümleri içermektedir. Bölgenin çevresinde birçok sıra dağa rastlamak mümkündür. Bazı dağlar akarsu yatağı açısından zenginken bazı dağlarda ise akarsu yatağı yoktur. Bu bağlamda bölgenin öne çıkan belli başlı dağları şunlardır:

  • Karakaş Dağı
  • Karacadağ
  • Sof Dağı
  • Toros Dağları
  • Keltepe Dağı
  • Raman Dağı
  • Nurhak Dağı
  • Kartal Dağları
  • Mazı Dağı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ovaları nelerdir?

Bölge, deprem bölgeleri arasında yer almaktadır. Çünkü bölgede çok fazla fay hattı mevcuttur. Bu fay hatlarından dolayı ortaya çıkan depremler neticesinde bölgede birçok ova meydana gelmiştir. Bu ovalar tektonik ova olarak tanımlanmaktadır. Tektonik ovaların oluşmasında deprem sonucu meydana gelen çöküntülerin payı epey fazladır. Bölgede bulunan belli başlı ovalar şunlardır:

  • Birecik Ovası
  • Diyarbakır Ovası
  • Çermik Ovası
  • Harran Ovası
  • Silvan Ovası
  • Ceylanpınar Ovası
  • Kocaköy Ovası
  • Suruç Ovası
  • Çınar Ovası
  • Eğil Kıyı Ovası
  • Bismil Ovası
  • Ergani Ovası

İlginizi Çekebilir

Doğu Anadolu Bölgesi dağları nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesi dağları nelerdir?

 İç Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

İç Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

 Karadeniz Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Karadeniz Bölgesi fiziki haritasında neler var?

 Ege Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Ege Bölgesi fiziki haritasında neler var?

 Marmara Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Marmara Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi akarsuları nelerdir?

Yeryüzünde veya yer altında akış hızları güçlü olan, hiç durmadan ya da bazen akan su kaynağı, akarsu olarak tabir edilmektedir. Bölge akarsu yatağı açısından çok fazla zengin olmamasına rağmen önemli su kaynaklarına sahiptir. Bölgenin en önemli akarsuları olarak Dicle ve Fırat Nehirleri ön plana çıkmaktadır. Bu nehirlerin kaynağı Doğu Anadolu Bölgesi olarak bilinmektedir. Diğer akarsular kaynakları ise şunlardır:

  • Batman Çayı
  • Nizip Çayı
  • Göksu Çayı
  • Botan Çayı
  • Garzan Çayıdır.

Tüm bu çaylar, Fırat ve Dicle nehrinin kolları olarak bilinmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi gölleri nelerdir?

Tatlı ve tuzlu olmak üzere toplam iki tür göl bulunmaktadır. Ülkemizin birçok noktasında hem tatlı su hem de tuzlu su özelliğine sahip olan göl mevcuttur. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesi göl bakımından biraz fakirdir. Bölgede doğal yoldan meydana gelen göl bulunmamaktadır. Fırat ve Dicle Nehirlerinden dolayı baraj gölleri vardır. Türkiye’nin ikinci büyük gölü olma özelliğini taşıyan Atatürk Barajı, bu bölgede yer almaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? aolweb.meb.gov.tr ile AÖL sınav sonucu sorgulama ekranıAÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? aolweb.meb.gov.tr ile AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı
AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI! AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir? istanbul.edu.tr ekranıAUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI! AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir? istanbul.edu.tr ekranı
Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi fiziki harita

En Çok Okunan Eğitim Haberler

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

Eğitim öğretimde yeni dönem! 8 ilde kurulacak

Eğitim öğretimde yeni dönem! 8 ilde kurulacak

Karadeniz Bölgesi haritası nasıl?

Karadeniz Bölgesi haritası nasıl?

AUZEF SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

İlginizi Çekebilir

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.