EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Akdeniz Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Akdeniz Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Akdeniz Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Akdeniz Bölgesi fiziki haritasında neler var?

06.05.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Bölgesi, ülkemizin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Dünya üzerindeki bölgelerin veya kıtaların yeryüzü şekilleri, coğrafya konularına ilgi duyanlar tarafından çok merak edilmektedir. Yeryüzü oluşumlarını yakından görmeye ve ayrıntılı bir biçimde incelemeye olanak tanıyan haritalardan biri fiziki haritalardır. Akdeniz Bölgesi'nin fiziki özelliklerini görmek için de bu haritaya bakılır. Peki, Akdeniz Bölgesi fiziki haritası hangi yeryüzü şekillerini içerir?

Akdeniz Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Akdeniz Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Akdeniz Bölgesi, Türkiye’nin önemli bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu bölgede ova, dağ, ırmak, tepe gibi birçok yeryüzü oluşumu mevcuttur. Bu yeryüzü parçalarını görmek için fiziki haritalardan yararlanılmaktadır. Fiziki haritalarda her bir yeryüzü şekli farklı renklerle ifade edilir. Bu renklerin bazısı açıkken bazısı koyu renge sahiptir. Bu harita türleri aynı zamanda orta veya büyük ölçekli harita olarak da adlandırılmaktadır.

Akdeniz Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Akdeniz Bölgesi'nde pek çok yeryüzü şekli bulunur. Bu yeryüzü şekillerinin boyutları, konumları ve derinlikleri fiziki haritalar ile belirlenir. Akdeniz Bölgesi coğrafi haritası, bölgede var olan ova, dağ, akarsu gibi yeryüzü parçalarını inceleme fırsatı tanımaktadır. Bu haritalar sayesinde bölgedeki yeryüzü oluşumlarının yükselti bilgilerine de erişim sağlanır. Ayrıca bölgenin coğrafi özellikleriyle ilgili önemli bilgilere de bu haritalar sayesinde ulaşılır. Haritalarda kullanılan renklendirme metodu, yeryüzü oluşumlarına göre açıktan koyuya doğru gitmektedir.

Akdeniz Bölgesi dağları nelerdir?

Ülkemizin ortalama yüzde 15’lik bir bölümünü bu bölge kaplamaktadır. Bölge, dağlık ve engebeli yapısıyla öne çıkmaktadır. Bölgenin bu yapısı fiziki haritada açık bir şekilde gösterilir. Bölgede bulunan dağlar, kıyı kesimine paralel bir biçimde uzanmaktadır. Bölgenin en tepesini oluşturan dağ ise Toros dağlarıdır. Akdeniz Bölgesi'nin çevresinde birçok dağ parçası bulunmaktadır. Bölgenin öne çıkan belli başlı dağları şunlardır:

  • Elmalı Dağı
  • Amanos Dağı (Kırılma ile meydana gelen dağ)
  • Tahtalı Dağları
  • Aladağ
  • Sultan Dağları
  • Samandağ
  • Nur Dağları
  • Aydos Dağı
  • Aladağ
  • Binboğa Dağı

Fiziki haritada bu dağlar çoğunlukla kahverengi ile gösterilmektedir.

İlginizi Çekebilir

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ovaları nelerdir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ovaları nelerdir?

 Doğu Anadolu Bölgesi dağları nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesi dağları nelerdir?

 İç Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

İç Anadolu Bölgesi fiziki haritasında neler var?

 Karadeniz Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Karadeniz Bölgesi fiziki haritasında neler var?

 Ege Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Ege Bölgesi fiziki haritasında neler var?

 Marmara Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Marmara Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Akdeniz Bölgesi ovaları nelerdir?

Akdeniz Bölgesi ova yönünden epey zengin bir bölgedir. Bölgede karstik oluşumlu polye, delta ve çöküntü ovaları bulunmaktadır. Fiziki haritalarda ova ve yayla oluşumları genellikle sarı renk kullanılarak gösterilmektedir. Akdeniz Bölgesi'nin öne çıkan ovaları ise şunlardır:

  • (Delta ovası) Silifke Ovası
  • (Çöküntü ovaları) Amik Ovası
  • (Çöküntü ovaları) Maraş Ovası
  • Göller Yöresi Ovası
  • Acıpayam Ovası
  • Tefenni Ovası
  • Elmalı Ovası
  • Çukurova
  • Kestel Ovası

Göller Yöresi Ovası; Acıpayam, Tefenni ve Elmalı ovaları, karstik ova grubunda yer almaktadır. Kimyasal aşınmalar neticesinde meydana gelen ova çeşididir.

Akdeniz Bölgesi akarsuları nelerdir?

Akdeniz Bölgesi fiziki haritasında akarsular çoğunlukla mavi renkle gösterilmektedir. Bölgenin iklimi Akdeniz iklimi olarak bilinmektedir. Bu bakımdan yaz mevsiminde yağış çok azdır. Yaz döneminde bölgede kuraklık görülebilmektedir. Kış mevsiminde ise yaz aylarına göre daha fazla yağış olayı yaşanır. Bu sebeplerden ötürü bölgede bulunan akarsular kaynaklarında zaman zaman akan su miktarı azalır. Bölgenin belli başlı akarsuları ise şunlardır:

  • Manavgat Çayları
  • Dalaman Çayları
  • Aksu Çayı
  • Göksu Irmağı
  • Köprü Çayı
  • Seyhan Irmağı
  • Tarsus Çayı
  • Ceyhan Irmağı
  • Asi Irmağı

Akdeniz Bölgesi gölleri nelerdir?

Akdeniz Bölgesi fiziki haritada göller tıpkı akarsular gibi mavi renkle gösterilir. Bölge göl bakımından çok zengindir. Bu göllerin büyük bir kısmı Göller Yöresini meydana getirmektedir. Bölgede bulunan belli başlı göller ise şunlardır:

  • Suğla Gölü
  • Beyşehir Gölü
  • Acıgöl
  • Yarışlı Gölü
  • Eğirdir Gölü
  • Kovada Gölü
  • Burdur Gölü
  • Ketsel Gölü
  • Salda Gölü
  • Elmalı Gölü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanlarMSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanlar
15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim tatili ve 19 mayıs tatili birleşti mi? İlkokul, ortaokul ve liseli öğrencileri ilgilendiriyor!15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim tatili ve 19 mayıs tatili birleşti mi? İlkokul, ortaokul ve liseli öğrencileri ilgilendiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Bölgesi fiziki harita

En Çok Okunan Eğitim Haberler

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

Eğitim öğretimde yeni dönem! 8 ilde kurulacak

Eğitim öğretimde yeni dönem! 8 ilde kurulacak

Karadeniz Bölgesi haritası nasıl?

Karadeniz Bölgesi haritası nasıl?

AUZEF SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.