Akdeniz Bölgesi fiziki haritası nasıl? Dağ, ova, göl, akarsuları gösteren Akdeniz Bölgesi fiziki haritasında neler var?

Akdeniz Bölgesi, Türkiye’nin önemli bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu bölgede ova, dağ, ırmak, tepe gibi birçok yeryüzü oluşumu mevcuttur. Bu yeryüzü parçalarını görmek için fiziki haritalardan yararlanılmaktadır. Fiziki haritalarda her bir yeryüzü şekli farklı renklerle ifade edilir. Bu renklerin bazısı açıkken bazısı koyu renge sahiptir. Bu harita türleri aynı zamanda orta veya büyük ölçekli harita olarak da adlandırılmaktadır.

Akdeniz Bölgesi fiziki haritası nasıl?

Akdeniz Bölgesi'nde pek çok yeryüzü şekli bulunur. Bu yeryüzü şekillerinin boyutları, konumları ve derinlikleri fiziki haritalar ile belirlenir. Akdeniz Bölgesi coğrafi haritası, bölgede var olan ova, dağ, akarsu gibi yeryüzü parçalarını inceleme fırsatı tanımaktadır. Bu haritalar sayesinde bölgedeki yeryüzü oluşumlarının yükselti bilgilerine de erişim sağlanır. Ayrıca bölgenin coğrafi özellikleriyle ilgili önemli bilgilere de bu haritalar sayesinde ulaşılır. Haritalarda kullanılan renklendirme metodu, yeryüzü oluşumlarına göre açıktan koyuya doğru gitmektedir.

Akdeniz Bölgesi dağları nelerdir?

Ülkemizin ortalama yüzde 15’lik bir bölümünü bu bölge kaplamaktadır. Bölge, dağlık ve engebeli yapısıyla öne çıkmaktadır. Bölgenin bu yapısı fiziki haritada açık bir şekilde gösterilir. Bölgede bulunan dağlar, kıyı kesimine paralel bir biçimde uzanmaktadır. Bölgenin en tepesini oluşturan dağ ise Toros dağlarıdır. Akdeniz Bölgesi'nin çevresinde birçok dağ parçası bulunmaktadır. Bölgenin öne çıkan belli başlı dağları şunlardır:

Elmalı Dağı

Amanos Dağı (Kırılma ile meydana gelen dağ)

Tahtalı Dağları

Aladağ

Sultan Dağları

Samandağ

Nur Dağları

Aydos Dağı

Aladağ

Binboğa Dağı

Fiziki haritada bu dağlar çoğunlukla kahverengi ile gösterilmektedir.

Akdeniz Bölgesi ovaları nelerdir?

Akdeniz Bölgesi ova yönünden epey zengin bir bölgedir. Bölgede karstik oluşumlu polye, delta ve çöküntü ovaları bulunmaktadır. Fiziki haritalarda ova ve yayla oluşumları genellikle sarı renk kullanılarak gösterilmektedir. Akdeniz Bölgesi'nin öne çıkan ovaları ise şunlardır:

(Delta ovası) Silifke Ovası

(Çöküntü ovaları) Amik Ovası

(Çöküntü ovaları) Maraş Ovası

Göller Yöresi Ovası

Acıpayam Ovası

Tefenni Ovası

Elmalı Ovası

Çukurova

Kestel Ovası

Göller Yöresi Ovası; Acıpayam, Tefenni ve Elmalı ovaları, karstik ova grubunda yer almaktadır. Kimyasal aşınmalar neticesinde meydana gelen ova çeşididir.

Akdeniz Bölgesi akarsuları nelerdir?

Akdeniz Bölgesi fiziki haritasında akarsular çoğunlukla mavi renkle gösterilmektedir. Bölgenin iklimi Akdeniz iklimi olarak bilinmektedir. Bu bakımdan yaz mevsiminde yağış çok azdır. Yaz döneminde bölgede kuraklık görülebilmektedir. Kış mevsiminde ise yaz aylarına göre daha fazla yağış olayı yaşanır. Bu sebeplerden ötürü bölgede bulunan akarsular kaynaklarında zaman zaman akan su miktarı azalır. Bölgenin belli başlı akarsuları ise şunlardır:

Manavgat Çayları

Dalaman Çayları

Aksu Çayı

Göksu Irmağı

Köprü Çayı

Seyhan Irmağı

Tarsus Çayı

Ceyhan Irmağı

Asi Irmağı

Akdeniz Bölgesi gölleri nelerdir?

Akdeniz Bölgesi fiziki haritada göller tıpkı akarsular gibi mavi renkle gösterilir. Bölge göl bakımından çok zengindir. Bu göllerin büyük bir kısmı Göller Yöresini meydana getirmektedir. Bölgede bulunan belli başlı göller ise şunlardır: