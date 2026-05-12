Marmara Denizi’nde sürü alarmı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Süleymanpaşa ilçesinde hafta sonunda Kakava ve Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında, denizde motor turu etkinliğini dronla görüntüleyen Erkan Kalcı, Marmara Denizi'nin Uçmakdere açıklarında bir yunus sürüsünü fark etti.

Yunusları havadan dronla kaydeden Külcü, "'Tesadüfen böyle bir görüntü yakaladım. Bu kadar kalabalık şekilde yunus balığı görmek her zaman mümkün olmuyor. Çok güzel bir andı" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır