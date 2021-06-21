Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Marmaris,tatil sezonunda Rus turistleri bekliyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı

Marmaris,tatil sezonunda Rus turistleri bekliyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı

21.06.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm sektörü Rusya’nın kapılarını açması ile bir nebze rahatlıyor. Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden olan Marmaris ve Marmaris esnafı da Rus turistleri bekliyor.

Marmaris,tatil sezonunda Rus turistleri bekliyor! Tüm hazırlıklar tamamlandı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) bölge yönetim kurulu Başkanı Suat Esin yaptığı açıklamada, "Biz turizmciler olarak Nisan ayından bu yana hazırız. 25 Nisan’dan bu yana beklediğimiz Ruslar nihayet yarın itibari ile gelecek, Antalya ve Dalaman’a inecek olan Ruslar bizim için can suyu olacak. Muğla’ya gelen Rus turistlerin çoğunluğu Marmaris ve Sarıgerme’ye gelecek. Ana pazarımız olan İngiltere ne yazık ki salgın sebebi ile Ağustos’a sarktı gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl çok fazla bir beklentimiz olmamasına rağmen iki ay gibi çok güzel bir sezon yaşadık. Bu sene de her hangi bir aksilik olmaz ise Ekim ayının sonuna kadar devam eder diye düşünüyorum. İngiltere ve Avrupa ülkelerinde kırmızı olan rengimiz yeşile dönmesi en büyük umudumuz. Gelecek olan turistlerin ülkemizden memnun bir şekilde ayrılacaklarından eminiz" dedi.

Çarşı esnaflarından Volkan Demir ise umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki pandemi tüm dünyayı etkiledi. Bizler mağazalarımızı yeni yeni açmaya başladık. Rusya’nın kapılarını açmış olması çok güzel bir haber. Umarım aşılama çalışmaları bir an önce tamamlanır ve İngiltere İskandidav misafirlerimiz gelmeye başlar" şeklinde konuştu.

(İHA)

Yurt dışında kullanımı yasak olan sıradan ürünler! Seyahat etmeden önce yasaklara göz atmayı unutmayınYurt dışında kullanımı yasak olan sıradan ürünler! Seyahat etmeden önce yasaklara göz atmayı unutmayın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?Amazon Prime Day’de sizi neler bekliyor?
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Saklı cennet! İstanbul’un hemen yanı başında ama çoğu bilmiyorSaklı cennet! İstanbul’un hemen yanı başında ama çoğu bilmiyor
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Sakalları tüm hayatını değiştirdi! 60 yaşında model oldu

Sakalları tüm hayatını değiştirdi! 60 yaşında model oldu

10 çocuklu ailenin akşam yemeği sosyal medyayı şaşırttı

10 çocuklu ailenin akşam yemeği sosyal medyayı şaşırttı

Geçen yıl çocuk sahibi oldular! Beraber sete koştular

Geçen yıl çocuk sahibi oldular! Beraber sete koştular

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.