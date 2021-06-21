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Yurt dışında kullanımı yasak olan sıradan ürünler! Seyahat etmeden önce yasaklara göz atmayı unutmayın

21.06.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok ülkesinde garip yasalar hala güncelliğini koruyor. Geçmişten günümüze ulaşmayı başaran bu yasaların bir çoğu turistlere ilginç geliyor. İkinci el eşyaların satışından güneş kremi kullanımına kadar listemizde oldukça garip yasalar yer alıyor.

Yurt dışında kullanımı yasak olan sıradan ürünler! Seyahat etmeden önce yasaklara göz atmayı unutmayın

Her ülkenin kendi kültürü ve tarihinin getirdiği düzeni ve yasakları bulunuyor fakat bazı ülkeler var ki ilginç yasaklarıyla insanları hayretlere düşürüyor.

İKİNCİ EL ÜRÜNLER

Kanada’da ikinci el bir ürün satmaya karar verilirse uzun yasaklar ve öneriler listesini dikkatlice incelemeleri gerekiyor. İkinci el ürün satışı tamamen yasak olmamasına rağmen kriterler oldukça çoktur. Şişme yataklar ve uyku tulumları da dahil olmak üzere kullanılmış yatakların da özel kuralları vardır. Sadece ürünün temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini onaylayan bir sertifika ile ülkeye getirilebilirler.

ZAMAN YOLCULUĞUNU ANLATAN FİLMLER

2011 yılında Çin’de zaman yolculuğu konusunu kapsayan filmlerin çekilmesi ve dağıtılması yasaklandı. Bu tarz filmlerin “feodalizm, hurafe, kadercilik ve reenkarnasyon” inançlarını teşvik ettiği açıklandı.

GÜNEŞ KREMİ

Hawaii tarafından güneş kremlerindeki kimyasallarla ilgili farklı yasaklar getirildi. Oksibenzon ve oktinoksat 2018'de, avobenzon ve oktokrilen 2021'de yasaklandı. Bu kimyasalların mercan resiflerinin tahribatına katkıda bulunan faktörlerden biri olduğuna inanılıyor. Deniz yaşamı ve organizmalar için de zararlı olan vazelin ve titanyum dioksit içeren ürünler, halen kullanılması tavsiye edilmeyen maddeler listesinde yer alıyor.

ÇUBUK BALONLAR

Balon çubukları 2021 yılının Temmuz ayından itibaren AB üyesi olan tüm ülkelerde yasaklandı. Bu yasağın nedeni olarak ise geri dönüştürülebilir olmasına rağmen tüketicilerin çöpe doğru ürünü atamamaları ve çevre kirliliği gösterildi.

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PLASTİK KAHVE KAPSÜLLERİ

Almanya'nın Hamburg kentindeki yetkililer, tek kullanımlık kahve kapsüllerinin çevreye verdiği zararın, bunları kullanırken yaşadığımız rahatlığa değmeyeceğine ilk karar verenler oldu. Vatandaşların bu kapsülleri evlerindeki kahve makineleriyle kullanmalarına izin veriliyor ancak 2016 yılından itibaren devlet kurumlarında kullanımı yasaklandı .

DÜDÜK

Guatemala’da polisin kullandığına benzeyen düdüklerin kullanılması yasaklandı. Hükümet, birinin kolluk kuvvetleri temsilcisi gibi davranmasını bu şekilde engelliyor.

TIRAŞ FIRÇASI

Saint Lucia adasında tıraş fırçaları yasaklandı. Bu yasak kapsamında daha çok Japonya’da üretilen ürünler alındı. Fırçaların porsuk kıllarından üretildiğine dair bir bilginin yayılmasıyla beraber yasaklama yürürlüğe girdi.

SAKIZ ÇİĞNEMEK

Sokakları temiz tutmak için 1992'den beri Singapur'da sakız çiğnemek yasak . Bununla birlikte, 2004 yılında yasada bazı değişiklikler yapıldı. Belirli bir ksilitol ve kalsiyum laktat içeriğine sahip şekersiz sakız sağlık ürünü olarak kabul edildi. Sakız satmak için özel izni olan ve alıcıları sıkı bir şekilde izlenen eczanelerden veya dişçilerden satın alınabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Almanya Kanada
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