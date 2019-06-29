Marmaris'te dehşete düşüren olay! Ateşe verdiler

Marmaris'te, saat 24.00'ten sonra yüksek sesle müzik çalmanın yasak olduğu Uzunyalı'da, bu saatten sonra müzik yayınını kesmeyen bir bara geçen haftalarda şikayet üzerine yüksek miktarda bir ceza kesildi. İşletmeci ve çalışanlar ile çevredeki esnaf arasında şikayet nedeniyle çıkan kavgayı ise polis güçlükle ayırdı. Dün gece ise saat 23.00 sıralarında aynı işletmenin girişinde çalışanlar tarafından yakılan meşale ve maytaplar, bir müşterinin kolunun hafif şekilde yanmasına sebep oldu.

"YAKARIZ BURAYI" DİYEREK POLİSE DİRENDİLER

Müşterinin şikayeti üzerine Marmaris emniyeti, 5 araçla mekanı mühürlemeye geldi. Emniyet güçlerine direnen işletmeci ve çalışanlar, "Yakarız burayı" diyerek polise direndi. Polis ekipleri işlem yapmaya çalışırken, masa ve sandalyeleri barın önüne toplayan işletmecilerden biri, benzin dökerek ateşe verdi. Bir anda büyüyen yangın, işletmenin önündeki palmiye ağaçlarına da sıçradı. Olaya şahit olan turistler büyük korku yaşarken, barın ve yanındaki işletmenin içinde kalanlar can havliyle koşarak kendilerini dışarı attı.

Marmaris itfaiyesinin söndürdüğü yangın sonrası polise mukavemet gösteren çalışanlar ve yangını çıkaran işletmeci olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. (DHA)

