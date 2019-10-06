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Marmaris'te sıcak havayı fırsat bilenler soluğu denizde aldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 06.10.2019 09:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin birçok şehrinde sağanak etkili olurken Marmaris'te ekim ayında havanın güzel olmasını fırsat bilenler plajda güneşlenip, denize girdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te, pastırma yazı yaşanıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde sağanak etkili olurken, Marmaris'teki halk plajları yaz aylarını aratmayan görüntülere sahne oluyor.

TERMOMETRELER 31 DERECEYİ GÖSTERDİ

Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 31 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü. Plajlar, güneşlenen ve denize girenlerle doldu. Bazı turistler şezlonglarında uzanarak ekim ayı güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Bazıları da kitap okuyarak, dinlenmeyi tercih etti. Plajda sandalyelerinde oturup, eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayanlar da oldu.

Jet ski, muz, hamburger ve deniz paraşütü gibi su sporları araçlarıyla eğlenenler ise heyecan dolu anlar yaşadı. Bunun yanında otellerin havuz başları da benzer kalabalıklara sahne oldu. Çocuklarıyla otel havuz başına gelen turistler, günü boyu anın keyfini çıkardı.

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'KASIM AYINA KADAR DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARTACAĞIZ'

Halk plajında iki arkadaşıyla dolaşan Mehmet Akdemir, "Pastırma sıcaklarının keyfini sürüyoruz. Kasım ayına kadar denizin keyfini çıkartacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris sıcak hava deniz

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