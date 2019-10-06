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Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?)

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 06.10.2019 07:29 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bu sabah İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağışlı hava öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI 6-10 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 - 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimi sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimi ile Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı bulutlu


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sağanak yağış Üsküdar istanbul

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