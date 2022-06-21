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Marmaris'te orman yangını başladı

21.06.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Marmaris'te orman yangını başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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