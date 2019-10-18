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Marriage Story’den Türkçe altyazılı fragman yayınlandı

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SİNEMA TV  | 18.10.2019 16:47 | Son Güncelleme

Yılın merakla beklenen filmlerinden olan Marriage Story’den Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.

Dağılan bir evliliğin ve birlikte kalan bir ailenin dokunaklı ve şefkatli hikayesini konu alan Marriage Story’den Türkçe altyazılı fragman yayınlandı. Akademi Ödüllü film yapımcısı Noah Baumbach imzalı filmin başrollerini Scarlett Johansson ve Adam Driver paylaşıyor. Filmde onlara Laura Dern, Alan Alda ve Ray Liotta eşlik ediyor.

Dünya prömiyerini 76. Venedik Film Festivali’nde yapan film, karmakarışık bir evliliğin, iki sanatçıyı bölerek, çocuklarına ve yaratıcı arayışlarına nasıl müdahale ettiğinin bir portresi... Frances Ha'nın yönetmeni Noah Baumbach'ın yönetmenliğinin yanı sıra senaryosunu da üstlendiği film Eylül ayında Toronto Uluslararası Film Festivali'nde seyircilerin karşısına çıktı.

Filmin konusu; Bir yönetmen olan Charlie ve oyuncu olan eşi Nicole'un çalkantılı boşanma süreci, çocuklarının velayeti işin içine girince daha da kızışıyor. Charlie projelerini sürdürmek için New York'ta kalmak istiyor, Nicole ise kadrosuna katıldığı televizyon dizisi için Los Angeles'a gitmek istiyor. Uzun zaman boyunca içlerinde gömülü kalmış kızgınlıklar da bu giderek agresifleşen boşanma sürecinde ortaya çıkıyor...

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Anahtar Kelimeler:
Marriage Story scarlett Johansson Adam Driver Noah Baumbach

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