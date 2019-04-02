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Mars Helikopteri sonunda hazır hale geldi

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TEKNOLOJİ  | 02.04.2019 07:32 | Son Güncelleme

Bünyesinde 4 farklı motor barındıran ve güneş panelleri sayesinde herhangi bir enerji sorunu yaşamayan bu helikopterler, daha çok yer bildiriminde kullanılacak. NASA tarafından geliştirilen bu helikopter, zor koşullara dayanıklı olacak.

Mars Helikopteri sonunda hazır hale geldi

NASA’nın ürettiği helikopter ile ilgili en çok karıştırılan konulardan biri de yolcu taşıma konusunda. Bu helikopterler sadece yer bulucu olarak işlev görecek. Havalanan helikopterler; uygun bir zemin veya altyapı bulduğunda oraya iniş yaparak bilgilendirmede bulunacak.

Bu aracın son testi, 8 metre genişliğinde olan bir vakum odası JPL’nin Uzay Simülatörü’nde gerçekleşti.Testler yapılırken Mars’taki yer çekiminin Dünyadakinin 3/2’si kadar olduğu hesaba katıldı. Böylece Mars’ta yaşanabilecek herhangi bir aksiliğin de önüne geçilmiş oldu.

Elon Musk tarafından nihai amaç olan Mars’a yerleşmek için kurulan SpaceX şirketi, bu sayede biraz daha rahat bir nefes alacak. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, Mars’a yerleşme konusunda ortaya çıkabilecek ilk problemlerden biri de uygun yer bulma konusuydu.

Bu helikopter; ilk uçuşunu eğer bir aksilik çıkmazsa 2020 yılında Mars’ta gerçekleştirecek. Elbetteki NASA, daha garantici davranmak için süreyi bir miktar daha uzatabilir. Sizce de bu helikopterler, Mars ile ilgili önemli bir dönüm noktası olacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
NASA helikopter uzay

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