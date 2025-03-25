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  4. Mars'ta yaşam tarihine dayanan ilginç bulgu! ‘Antik yaşama’ ait kanıtlar bulundu...

Mars'ta yaşam tarihine dayanan ilginç bulgu! ‘Antik yaşama’ ait kanıtlar bulundu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 15:40
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Mars'taki eski bir göl yatağında bir düzine karbon atomundan oluşan zincirler tespit edildi. Zincirlerin Mars'taki yaşamın tarihi hakkında 'önemli bir ipucu olabileceği' açıklandı.

Mars'ta yaşam tarihine dayanan ilginç bulgu! ‘Antik yaşama’ ait kanıtlar bulundu...

Bulgular, NASA'nın ‘Curiosity’ uzay aracındaki örnekleme cihazı tarafından toplandı ve uluslararası bir ekip, sonuçları Dünya'daki bir laboratuvarda doğruladı. Araştırma, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) görevli analitik kimyager Caroline Freissinet tarafından yönetildi.

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ARAŞTIRMALAR BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

NASA araştırmacıları yayınlanan raporda, "Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars'taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

Curiosity'nin amacının, Mars'ta yaşam olup olmadığını belirleyebilecek ipuçları toplamak olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mars NASA
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