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Martin Skrtel Rangers yolcusu!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 14.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan Martin Skrtel, aynı zamanda Rangers ile de temas halinde.

Martin Skrtel Rangers yolcusu!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi biten ve boşa çıkan Martin Skrtel ile görüşen Sarı-Lacivertli yönetim, henüz orta yolu bulamamıştı. Fenerbahçe dahil görüştüğü hiçbir takımla anlaşamadıklarını açıklayan Martin Skrtel, Rangers ile teması sürdürüyor... Daily Record, Rangers'ın Helander ile görüştüğünü ancak Skrtel'in de alternatifler arasında olduğunu söyledi. Skrtel'ın eski takım arkadaşı Steven Gerrard'ın da bu imzaya çok sıcak baktığı vurgulandı...

Skrtel ise, menajerinin Rangers dışında Başakşehir, Parma ve Olympiakos ile temaslara devam ettiğini duyurmuştu. Daha önce çıkan haberlerde Skrtel'in Fenerbahçe'den 2 yıllık sözleşme istediği, Fenerbahçe'nin ise 1 yılda ısrarcı olduğu ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Skrtel spor toto süper lig Rangers Başakşehir Parma Olympiakos

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