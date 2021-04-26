Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Marvel, Captain America 4 için ilk açıklamalarını yaptı! Kadrosu şekillendi

Marvel, Captain America 4 için ilk açıklamalarını yaptı! Kadrosu şekillendi

Seray Üstün Seray Üstün
26.04.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel’in merakla beklenen yeni filmi Captain America 4 için ilk duyuru yapıldı. Efsane haline gelen Captain America (Kaptan Amerika) karakterinin son filmi için kollar sıvandı. Filmin senaryosunu yazacak olan kişiler açıklandı.

Marvel, Captain America 4 için ilk açıklamalarını yaptı! Kadrosu şekillendi

Falcon and The Winter Soldier’in idare işlerinden sorumlu olan Malcolm Spellman ve dizi yazarı Dalan Musson’un Captain America 4’ün senaryosunu yazacağı kesinleşti. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Falcon and the Winter Soldier'ın yaratıcısı Marvel Studios için dördüncü Captain America filmini geliştiriyor. Önceki filmler Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier ve Captain America: Civil War isimleriyle vizyona girmişti.

Senaryo ekibinin dışında Captain America 4’ün yönetmeni ve oyuncu kadrosundaki isimler belirlenmedi. Son iki Kaptan Amerika filmi, o zamandan sonra Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'i yöneten Russo Kardeşler tarafından yönetildi. Serinin son filminde Steve Rogers karakterine hayat veren Chris Evans’ın ise kadroda yer alıp almayacağı kesinleşmedi.

Mortal Kombat’ın ilk 7 dakikalık bölümü yayınlandıMortal Kombat’ın ilk 7 dakikalık bölümü yayınlandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Kim Milyoner Olmak İster? ne zaman başlayacak?Kim Milyoner Olmak İster? ne zaman başlayacak?
Bu mağarada 60bin yarasa yaşıyor!Bu mağarada 60bin yarasa yaşıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

7 dakikalık bölümü bile rekor kırdı

7 dakikalık bölümü bile rekor kırdı

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Annelerinden kızlara geçen gelenek! Bununla geçiniyorlar

Annelerinden kızlara geçen gelenek! Bununla geçiniyorlar

2 bin yıllık tarih ziyarete açıldı

2 bin yıllık tarih ziyarete açıldı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Gözünü kırpmadan saçlarını kazıttı

Zorla kadın olarak büyütüldü

Zorla kadın olarak büyütüldü

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.