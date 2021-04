Marvel, Captain America 4 için ilk açıklamalarını yaptı! Kadrosu şekillendi

Falcon and The Winter Soldier’in idare işlerinden sorumlu olan Malcolm Spellman ve dizi yazarı Dalan Musson’un Captain America 4’ün senaryosunu yazacağı kesinleşti. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Falcon and the Winter Soldier'ın yaratıcısı Marvel Studios için dördüncü Captain America filmini geliştiriyor. Önceki filmler Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier ve Captain America: Civil War isimleriyle vizyona girmişti.

Senaryo ekibinin dışında Captain America 4’ün yönetmeni ve oyuncu kadrosundaki isimler belirlenmedi. Son iki Kaptan Amerika filmi, o zamandan sonra Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'i yöneten Russo Kardeşler tarafından yönetildi. Serinin son filminde Steve Rogers karakterine hayat veren Chris Evans’ın ise kadroda yer alıp almayacağı kesinleşmedi.