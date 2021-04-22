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Mortal Kombat’ın ilk 7 dakikalık bölümü yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün
22.04.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun dünyasının popüler serilerinden Mortal Kombat bir kez daha filme uyarlanıyor. Oyunun tutkunlarının merakla beklediği film ekibinden çarpıcı bir hamle geldi. ABD'de 23 Nisan'da sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te yayınlanacak olan Mortal Kombat'ın ilk yedi dakikalık bölümünü paylaşıldı.

Mortal Kombat’ın ilk 7 dakikalık bölümü yayınlandı

Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Mortal Kombat serisini özellikle oyun tutkunlarının yakından takip ediyor. Daha önce defalarca kez filme uyarlanan Mortal Kombat’ın yeni uyarlamasından sevenlerini mutlu edecek bir hamle geldi. Filmin ABD'de sinemalarda gösterime girmesiyle eş zamanlı olarak HBO Max'ta yayınlanmasına birkaç gün kala, Warner Bros. bu bekleyişe bir son vermek istedi. Filmin ilk yedi dakikalık bölümünü Youtube üzerinden paylaşıldı. Filmin paylaşılan ilk yedi dakikalık bölümünde Hanzı Hasashi’nin Sub-Zero tarafından katledilmesine ilişkin sahnelere yer verildi.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda 23 Nisan 2021 tarihinde vizyona girecek.

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