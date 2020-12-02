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Marvel'ın Hawkeye dizisine iddialı başrol: Hailee Steinfeld

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 02.12.2020 07:33 | Son Güncelleme:
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Marvel'ın Hawkeye dizisine iddialı başrol: Hailee Steinfeld

Marvel, Disney+ iş birliği son sürat devam ederken Hawkeye dizisinin kadın başrolü belli oldu. Kate Bishop rolünü Hailee Steinfeld üstlendi.

Marvel’ın çok da göz önünde olmayan ama önemli bir karakteri olan Hawkeye dizisi için hazırlıkla devam ediyor. Hawkeye dizisinin kadın başrolü Hailee Steinfeld oldu.

Hawkeye dizisi, sadece Avengers filmlerinde gördüğümüz Jeremy Renner'ın canlandırdığı Clint Barton'ın Hawkeye'ına değil aynı zamanda Kate Bishop isimli diğer Hawkeye'a da odaklanacak.

Clint Barton rolünde yine Jeremy Renner rolünü göreceğimizi biliyorduk. Dizinin kadın başrolü yani Kate Bishop rolünü canlandıracak olan isim de 23 yaşındaki genç oyuncu Hailee Steinfeld oldu. Hailee Steinfeld; Tru Grit, The Edge of Seventeen ve Bumblebee filmleri ile dikkat çekmişti.

HAWKEYE DİZİSİ HAKKINDA BİLİNENLER

8 bölümden oluşacağı bilinen Hawkeye dizisinin 2021 yılında Disney+'ta yayınlanması bekleniyor. Dizinin konusuna dair net bir açıklama yok ancak çizgi roman dünyasının en önemli serilerinden biri olan Hawkeye - My Life as a Weapon isimli seriden uyarlanacağı düşünülüyor. Bu seri şu anda Türkçe çevirisi ile ülkemizde bulunuyor.

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