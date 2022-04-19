Marvel’in son gözdesi! Thor:Love and Thunder filminin fragmanı yayınlandı

2017 yılında serinin önceki filmi Thor:Rangnarok’u da yöneten Taika Waititi’nin yönettiği filmde Chris Hemsworth son yapımda Thor karakterine hayat verecek. Thor:Love and Thunder filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth’un yanı sıra Chris Pratt, Karen Gillan, Russell Crowe ve Tessa Thompson gibi isimler yer alacak. Aynı zamanda Natalie Portman’ın Jane Foster karakteriyle seriye geri döndüğü filmin vizyon tarihine geri sayım başladı.

FRAGMANI GEÇ GELDİ

Thor:Love and Thunder filminin fragmanın diğer Marvel Sinematik Evreni filmleriyle kıyaslandığında tanıtımının geç gelmesi hayranlarını endişelendirmişti. Vizyon tarihi konusunda değişiklik beklenen yapımdan resmi gösterim tarihi olarak 8 Temmuz 2021 açıklaması geldi.



