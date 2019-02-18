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Marvel The Eternals için çalışmalara hız verdi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 18.02.2019 09:01 | Son Güncelleme

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni üyesi The Eternals için çalışmalar başlıyor.

Marvel The Eternals için çalışmalara hız verdi

Marvel The Eternals için çalışmalara hız verdi. Marvel Sinematik Evreni’nin öerakla beklenen yapımlarının başında gelen The Eternals’ın çekimlerinin Ağustos ayında ABD’nin Atlanta kentinde start verileceği açıklandı. Filmin, 2020 yılı içinde vizyona girmesi bekleniyor.

1976 yılında Jack Kirby imzasıyla yaratılan The Eternals, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbirleriyle mücadele ediyor.

Yönetmen koltuğu, 2017 yılında The Rider ile Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen Çinli yönetmen Chloé Zhao’ya emanet edildi. Filmin senaryosunu ise Matthias Schoenaerts ve Margot Robbie’li Ruin filmine imza atan Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo ikilisi kaleme alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marvel Sinematik Evreni Marvel The Eternals Jack Kirby Chloé Zhao

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