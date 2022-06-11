Masadan eksik olmasın! Leziz zeytinyağlı enginar tarifi

Zeytinyağlı yemekler denilince ilk akla gelenlerden olan enginar sevilerek tüketiliyor. Enginarın faydaları saymakla bitmiyor. Hem tadının hafif olması hem de yapımının kolay olması nedeniyle herkes tarafından sevilen zeytinyağlı enginarın bu tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor. İşte leziz enginar tarifi…

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

½ su bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet patates

1 adet büyük boy havuç

1 su bardağı dondurulmuş bezelye

8 adet ayıklanmış enginar

2 adet taze sıkılmış limon suyu

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

¼ demet dereotu

Yapılışı

Bir tavada yarım su bardağı zeytinyağı ile 1 adet küp doğranmış soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavurun.

Üzerine küp doğranmış ve haşlanmış, 1'er adet patates ve havucu da ekleyip 2-3 dakika bu şekilde kavurun.

1 su bardağı bezelyeyi de üzerine ekledikten 3-4 dakika sonra garnitürünüzü ocaktan alın.

Enginarları pişireceğiniz sosu hazırlamak için bir kapta 2 adet sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek zeytinyağını karıştırın.

Geniş bir tencereye 8 adet enginarı yerleştirin ve üzerlerine hazırladığınız garnitürden koyun.

Limonlu su karışımını da tencereye aktarın.

Ardından kapağını kapatıp, enginarlar yumuşayana kadar pişirin.

Enginarı sofralarınızda soğuk olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!



