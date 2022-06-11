YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Masadan eksik olmasın! Leziz zeytinyağlı enginar tarifi

Masadan eksik olmasın! Leziz zeytinyağlı enginar tarifi

11.06.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene enginarın çıkması heyecanla bekleniyor. Oldukça sağlıklı ve lezzetli olan enginarı yapmak oldukça basit. Çok temel malzemelerle yapacağınız enginar her yemeğin yanına yakışacak bir lezzette olacak.

Masadan eksik olmasın! Leziz zeytinyağlı enginar tarifi

Zeytinyağlı yemekler denilince ilk akla gelenlerden olan enginar sevilerek tüketiliyor. Enginarın faydaları saymakla bitmiyor. Hem tadının hafif olması hem de yapımının kolay olması nedeniyle herkes tarafından sevilen zeytinyağlı enginarın bu tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor. İşte leziz enginar tarifi…

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

  • ½ su bardağı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 adet patates
  • 1 adet büyük boy havuç
  • 1 su bardağı dondurulmuş bezelye
  • 8 adet ayıklanmış enginar
  • 2 adet taze sıkılmış limon suyu
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

  • ¼ demet dereotu

Yapılışı

  • Bir tavada yarım su bardağı zeytinyağı ile 1 adet küp doğranmış soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Üzerine küp doğranmış ve haşlanmış, 1'er adet patates ve havucu da ekleyip 2-3 dakika bu şekilde kavurun.
  • 1 su bardağı bezelyeyi de üzerine ekledikten 3-4 dakika sonra garnitürünüzü ocaktan alın.
  • Enginarları pişireceğiniz sosu hazırlamak için bir kapta 2 adet sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek zeytinyağını karıştırın.
  • Geniş bir tencereye 8 adet enginarı yerleştirin ve üzerlerine hazırladığınız garnitürden koyun.
  • Limonlu su karışımını da tencereye aktarın.
  • Ardından kapağını kapatıp, enginarlar yumuşayana kadar pişirin.
  • Enginarı sofralarınızda soğuk olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muzlu dondurma nasıl yapılır, malzemeleri neler?Muzlu dondurma nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...

Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftine ev sahibi şoku! Kirayı 4 katına çıkarınca...

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftine ev sahibi şoku! Kirayı 4 katına çıkarınca...

EDHO'da da birliktelerdi! Yeni dizisine flaş transfer

EDHO'da da birliktelerdi! Yeni dizisine flaş transfer

Kızı liseli oldu! Partiye damga vurdular...

Kızı liseli oldu! Partiye damga vurdular...

Gören bir daha baktı! Ünlü futbolcunun manken eşi...

Gören bir daha baktı! Ünlü futbolcunun manken eşi...

İlginizi Çekebilir

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.