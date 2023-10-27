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MASAK onu da incelemeye aldı! Kara para akladığı iddia edilen Selin Ciğerci gözyaşlarını tutamadı! 'Taksim'de kendimi asarım'

26.10.2023 13:05 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Vergi kaçırma ve kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen ünlü çift hakkında MASAK detaylı bir rapor hazırladı. Soruşturma kapsamında Polat Ailesi'nin mal varlıklarına el konuldu. Bu olayın ardından diğer sosyal medya fenomenlerinin de incelenmeye başlandığı ortaya çıktı. Kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen Selin Ciğerci iddialar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Lüks yaşantısı, etrafa saçtığı paralar ve altın tozlu kahveleri ile dikkat çeken Dilan Polat ile eşi Engin Polat vergi kaçırma ve kara para aklama iddiaları ile aylardır Türkiye'nin gündeminde. MASAK'ın inceleme altına aldığı ünlü çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve tüm mal varlıklarına el konuldu.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından diğer sosyal medya fenomenlerinin de inceleme altına alındığı ortaya çıktı.

Selin Ciğerci 1

Bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci hakkında çıkan 'Kara para aklama' iddialarına isyan etti.

selin canlı

MASAK'ın kendisini ve tüm sosyal medya fenomenlerini inceleme altına aldığını söyleyen Ciğerci; 'Baksınlar. Hemen sonuçlansın. Kim suçluysa girsin hapse çeksin cezasını. Çok uzadı.' dedi.

SELİN CANLI YAYIN

Selin Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

SELİN CALI YAYIN 3

Canlı yayında hakkındaki iddialara isyan eden Selin Ciğerci, şu ifadeleri kullandı: "Herkes iyi olsun, mutlu olsun derken her şeyden o kadar sıkıldım ki... Yaşamadığım lincin hiçbir türü kalmadı. Ben hep sessiz kaldım ama bir tek buna cevap veririm. Benim annem ve babam böyle şeylere dayanamaz. Eğer ki kara para aklamada benim adım varsa bu işe bakan kimse bana müebbet hapis cezası verin derim. 5 sene içerisinde vermiş olduğum vergi 40 milyon TL'den fazla. Hala da vergi borcum var onları da parça parça ödüyorum. Her iş insanının olduğu gibi. Dilan Polat konusunda da eğer böyle bir şey yaptıysa zaten ortaya çıkar dedim. Ben konuştuğumda olaylar buralara kadar gelmemiş kara para aklama olayı yoktu. Zaten varsa hem benim hem onun ortaya çıksın." dedi.

Selin Ciğerci 3

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