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Masal Çiçeği dizisinin oyuncu kadrosu ve kanalı belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 25.12.2018 21:07 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni dizi projesi Masal Çiçeği'nin ekibi sete çıkmak için gün sayıyor. T Company şirketinin kurucularından Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizinin merakla beklenen başrol oyuncuları da belli oldu.

Masal Çiçeği dizisinin oyuncu kadrosu ve kanalı belli oldu!

Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Mesut Akusta, Yeşim Ceren Bozoğlu, Gözde Çığacı, Cansu Dağdelen, Cihat Süvarioğlu, Cansu Dağdelen, Yeşim Gül ve Durul Bazan'ı buluşturan dizinin genç başrol oyuncuları Hande Doğandemir ve Engin Öztürk oldu.

Hande Doğandemir kriminal drama türündeki dizide 'Masal', Engin Öztürk de ona büyük aşkla bağlı 'Ömer' rolüne hayat verecek.

Antalya Alanya'da müthiş bir platonun kurulduğu diziyi Ömer Faruk Sorak çekecek, dizinin senaryosu ise güçlü kalem Altuğ Küçük imzası taşıyor.

İntikam hikâyesi üzerine kurulan dizinin cast direktörlüğünü ise Gülden Avşaroğlu yaptı.

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