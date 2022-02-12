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Maske Kimsin Sen'de Ördek, Tavus kuşu ve Kuzgun kim çıktı? Maske Kimsin Sen'de Ördek, Tavus kuşu ve Kuzgun belli oldu mu?

12.02.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen programında Ördek, Tavus kuşu ve Kuzgun gibi maskelerin altında hangi ünlülerin olduğu merak ediliyor. Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un jüri koltuğunda oturduğu yarışma bugün final bölümüyle ekrana geliyor. Peki Maske Kimsin Sen'de Ördek, Tavus kuşu ve Kuzgun kim çıktı? İşte maskelerin altındaki ünlü isimler...

Maske Kimsin Sen'de Ördek, Tavus kuşu ve Kuzgun kim çıktı? Maske Kimsin Sen'de Ördek, Tavus kuşu ve Kuzgun belli oldu mu?

FOX TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen isimli yarışma programında Kuzgun maskesinin altına saklanan ünlü isim merak ediliyor. Bugün sevilen yarışma, son bölümüyle ekrana gelecek. Peki Maske Kimsin Sen Kuzgun, Ördek ve Tavus kuşu kimdir?

MASKE KİMSİN SEN'DE KUZGUN KİM ÇIKTI?

İzleyiciler ve jürinin tahmin ettiği Kuzgun karakterinin Kubilay Aka, Necip Memili ve Aras Bulut İynemli olabileceği düşünülüyor. Ancak ünlülerin tahmin ettiği Kuzgun karakteri henüz açıklanmadı. Açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

MASKE KİMSİN SEN'DE ÖRDEK KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Ördek maskesinin altında Aslı Bekiroğlu veya Beren Saat gibi isimlerin olabileceği düşünülüyor. Maskenin altındaki ünlü belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

MASKE KİMSİN SEN'DE TAVUS KUŞU KİM ÇIKTI?

Programda Tavus kuşu maskesinin altında Emre Altuğ olduğu düşünülüyor. Maskenin altında kim olduğu henüz belli olmadı ancak açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavus kuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

MASKE KİMSİN SEN'DE ELENEN YARIŞMACILAR KİMLER?

Maske Kimsin Sen yarışmasının son bölümünde 'Dinazor' elenmişti. Dinazor maskesinin altından ise Müge Boz çıktı.

İşte diğer elenen ve maskelerin altından çıkan ünlü isimler:

Ejderha (Cemal Hünal) - 7. Bölüm

Ayna (Biran Damla Yılmaz) - 6. Bölüm

İskelet (Keremcem) - 4. Bölüm

Şövalye (Ender Saraç) - 5. Bölüm

Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm

Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm

Ağaç (Derya Baykal) - 3. Bölüm


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