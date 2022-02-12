Maske Kimsin Sen'de Ördek, Tavus kuşu ve Kuzgun kim çıktı? Maske Kimsin Sen'de Ördek, Tavus kuşu ve Kuzgun belli oldu mu?

FOX TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Maske Kimsin Sen isimli yarışma programında Kuzgun maskesinin altına saklanan ünlü isim merak ediliyor. Bugün sevilen yarışma, son bölümüyle ekrana gelecek. Peki Maske Kimsin Sen Kuzgun, Ördek ve Tavus kuşu kimdir?
İzleyiciler ve jürinin tahmin ettiği Kuzgun karakterinin Kubilay Aka, Necip Memili ve Aras Bulut İynemli olabileceği düşünülüyor. Ancak ünlülerin tahmin ettiği Kuzgun karakteri henüz açıklanmadı. Açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.
Maske Kimsin Sen'de Ördek maskesinin altında Aslı Bekiroğlu veya Beren Saat gibi isimlerin olabileceği düşünülüyor. Maskenin altındaki ünlü belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.
Programda Tavus kuşu maskesinin altında Emre Altuğ olduğu düşünülüyor. Maskenin altında kim olduğu henüz belli olmadı ancak açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavus kuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Maske Kimsin Sen yarışmasının son bölümünde 'Dinazor' elenmişti. Dinazor maskesinin altından ise Müge Boz çıktı.
İşte diğer elenen ve maskelerin altından çıkan ünlü isimler:
Ejderha (Cemal Hünal) - 7. Bölüm
Ayna (Biran Damla Yılmaz) - 6. Bölüm
İskelet (Keremcem) - 4. Bölüm
Şövalye (Ender Saraç) - 5. Bölüm
Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm
Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm
Ağaç (Derya Baykal) - 3. Bölüm
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