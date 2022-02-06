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Maske Kimsin Sen Dinozor belli oldu! Maske Kimsin Sen'de Dinozor kim çıktı?

06.02.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda final yapması beklenen Maske Kimsin Sen'de bir maske daha açıldı. Programın başlangıcından beri tartışma konusu olan Dinozor maskesinin altındaki ünlü isim nihayet belli oldu. Dinozor maskesinin ardındaki ünlü isim ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapılmıştı. Maske Kimsin Sen'de belli olan Dinozor maskesinin altındaki ünlü, seyircilerin tahmin ettiği o isim çıktı.

Maske Kimsin Sen Dinozor belli oldu! Maske Kimsin Sen'de Dinozor kim çıktı?

Sunumunu Tansel Öngel'in yaptığı ve jüri koltuğunda Eda Ece, Doğu Demirkol, Melis Sezen ve Alican Yücesoy'un oturduğu Maske Kimsin Sen'de, Dinozor maskesinin ardındaki ünlü isim belli oldu. Dinozor maskesini giyen kişinin Ömür Gedik, Gökçe Bahadır ya da Müge Boz olabileceği konuşuluyordu. Peki Maske Kimsin Sen'de Dinozor kim çıktı?

Maske Kimsin Sen Dinozor belli oldu! Maske Kimsin Sen'de Dinozor kim çıktı?

MASKE KİMSİN SEN DİNOZOR BELLİ OLDU!

FOX ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen programında maskelerin ardındaki isimler hakkında sosyal medyada sık sık paylaşım yapılıyor. Maskelerin ardından çıkan ünlü yarışmacılar, genellikle seyircilerin ve jürilerin tahmin ettiği isimlerden çıkıyor. Maske Kimsin Sen programında elenen Dinozor maskesinin içinden, tahminlerdeki gibi Müge Boz çıktı.

Maske Kimsin Sen Dinozor belli oldu! Maske Kimsin Sen'de Dinozor kim çıktı?

ASLAN, TAVUS KUŞU, KUZGUN, ÖRDEK, GEYİK, UNİCORN KİM?

Aslan, Tavus Kuşu, Kuzgun ve Ördek maskelerinin ardındaki ünlü isimler henüz gizliliğini koruyor. Ancak bu isimler hakkında bol bol tahmin yapılıyor. Örneğin Aslan maskesini giyen ünlünün Özge Borak, Defne Samyeli, İrem Derici olabileceği, Tavus Kuşu maskesini giyen ünlünün ise Emre Altuğ, Bülent Çolak, Sarp Apak, Alper Kul veya Bülent Şakrak olabileceği tahmin ediliyor.

Maske Kimsin Sen Dinozor belli oldu! Maske Kimsin Sen'de Dinozor kim çıktı?

Kuzgun maskesinin ardındaki ismin Kubilay Aka ya da Aras Bulut İynemli olabileceği söylenirken Ördek maskesinin ardındaki ismin Zeynep Bastık, Merve Dizdar, Aslı Bekiroğlu veya Ece Seçkin olabileceği söyleniyor. Geyik maskesini ise Burcu Özberk'in giydiği söyleniyor. Unicorn'un Wilma Elles, Farah Zeynep Abdullah, Nilgün Belgün, Yeliz Kuvancı ya da Ayça Bingöl olabileceği söyleniyor.

Maske Kimsin Sen Dinozor belli oldu! Maske Kimsin Sen'de Dinozor kim çıktı?

Öte yandan Ayna maskesinin altından Biran Damla Yılmaz, Şövalye maskesinin ardından Ender Saraç, Ağaç maskesinin ardından Derya Baykal çıkmıştı.

MASKE KİMSİN SEN FİNAL Mİ YAPACAK?

Maske Kimsin Sen'in yapımcısı Fatih Aksoy, programın reytinglerinin düşük olduğu için final yapacağını açıkladı.


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