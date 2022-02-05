Maske Kimsin Sen final mi oluyor? Maske Kimsin ne zaman final yapacak?

FOX ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen programı eleştirilerin hedefi olmuştu. Programın yapım ekibinden, programın final yayıp yapmayacağına ilişkin açıklama beklenirken yapımcı Fatih Ersoy iddiaların doğru olduğunu ve Maske Kimsin Sen'in final yapmasının sebebinin düşük reytingler olduğunu belirtti. İşte merak edilenler...

MASKE KİMSİN SEN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Maske Kimsin Sen hakkında inceleme başlatılacağını belirtmişti. Konuyla ilgili iddialar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Basın ve Yayın Faaliyetleri" başlıklı bir genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı duyuruldu. Genelgenin ardından Maske Kimsin Sen'in final yapacağı iddia edildi.

MASKE KİMSİN SEN REYTİNGLERE YENİLDİ

Yapımcı Fatih Aksoy, Maske Kimsin Sen'in reytinglerinin düşük olduğunu ve düşük reytinglerin kanala zarar vereceğinden final kararı alındığını belirtti. Maske Kimsin Sen, 9. bölümünde final yapacak.

MASKE KİMSİN SEN KONUSU NEDİR?

Maske Kimsin Sen'de ünlü isimler maskelerin ardından sahnede performans sergiliyor. Seyirciler ve jüriler, bu kişileri seslerinden veya performansından tanımaya çalışıyor. Ördek, Aslan, Unicorn, Tavus Kuşu gibi maskeler kullanılıyor. Öte yandan maskelerin altındaki isimler oldukça merak ediliyor.

