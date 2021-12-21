MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Maske Kimsin Sen? yarışması Fox TV'de seyirciyle buluşacak! Tansel Öngel'in sunduğu yarışmadan ilk tanıtım yayınlandı

Maske Kimsin Sen? yarışması Fox TV'de seyirciyle buluşacak! Tansel Öngel'in sunduğu yarışmadan ilk tanıtım yayınlandı

21.12.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin geçen ay duyurduğu 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasının adresi değişti. Tanıtımları yayınlanarak duyurusu yapılan yarışma programı, başlamadan Fox TV'ye transfer oldu. İlk tanıtımı yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasının sunuculuğunu ise Masumlar Apartmanı'nda da Naci karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tansel Öngel üstleniyor.

Dünyada büyük ses getiren The Masked Singer yarışmasından uyarlanan 'Maske Kimsin Sen?' yarışması geçtiğimiz Kasım ayında Kanal D tarafından duyurulmuştu. Bir süre tanıtımları yapılan yarışma, sürpriz şekilde Fox TV'ye transfer oldu.

'The Masked Singer' adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler ise yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstleneceği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.

TÜRKİYE’NİN ÜNLÜ İSİMLERİ DEDEKTİF OLUYOR!

Yarışmada ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkararak yarışmaya veda edecek.

Çekimlerinin devam ettiği 'Maske Kimsin Sen?' yarışması, Ocak ayında Fox TV ekranlarında olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Afrika'daki bebeklerin yardımına koştu! Ünlü oyuncu o anları paylaştıAfrika'daki bebeklerin yardımına koştu! Ünlü oyuncu o anları paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Otomobil alacaklar dikkat! 'Haberi aldık' diyerek duyurdu: Fiyatlarda...

Otomobil alacaklar dikkat! 'Haberi aldık' diyerek duyurdu: Fiyatlarda...

Merkez Bankasından döviz kuru kararı!

Merkez Bankasından döviz kuru kararı!

Bakan Nebati, dövize endeksli TL mevduatının detaylarını açıkladı

Bakan Nebati, dövize endeksli TL mevduatının detaylarını açıkladı

Sergen Yalçın'a Acun Ilıcalı kancası!

Sergen Yalçın'a Acun Ilıcalı kancası!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç edildi

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.