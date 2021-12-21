Maske Kimsin Sen? yarışması Fox TV'de seyirciyle buluşacak! Tansel Öngel'in sunduğu yarışmadan ilk tanıtım yayınlandı

Dünyada büyük ses getiren The Masked Singer yarışmasından uyarlanan 'Maske Kimsin Sen?' yarışması geçtiğimiz Kasım ayında Kanal D tarafından duyurulmuştu. Bir süre tanıtımları yapılan yarışma, sürpriz şekilde Fox TV'ye transfer oldu.

'The Masked Singer' adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler ise yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstleneceği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.

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Yarışmada ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkararak yarışmaya veda edecek.

Çekimlerinin devam ettiği 'Maske Kimsin Sen?' yarışması, Ocak ayında Fox TV ekranlarında olacak.



