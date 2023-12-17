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    4. Maske zorunluluğu getirilmiş, dünyada ilk 10'a girmişlerdi... Yapay yağmur yağdırdılar!

    Maske zorunluluğu getirilmiş, dünyada ilk 10'a girmişlerdi... Yapay yağmur yağdırdılar!

    17.12.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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    Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor şehrinde hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildi.

    Maske zorunluluğu getirilmiş, dünyada ilk 10'a girmişlerdi... Yapay yağmur yağdırdılar!

    Geo News televizyonundaki habere göre, Pencap Başbakanı Muhsin Nakvi, bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçakların Lahor'un 10 bölgesinin üzerinde uçtuğunu belirtti.

    Nakvi, Lahor'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildiğini dile getirerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 2 uçak ve uzmanların bu konuda destek olmak amacıyla 10-12 gün önce Lahor'a geldiklerini söyledi.

    TARİHİNDE BİR İLK

    Yapılan çalışmaların ardından Pakistan tarihinde ilk defa üretilen yapay yağmur, şehrin çeşitli noktalarına yağdı.

    İLK 10 ŞEHİR ARASINDA

    Lahor, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında sıklıkla yer alıyor.

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    MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

    Pencap'ta 19 Kasım'da hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takma zorunluluğu getirilmişti.

    (AA)

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