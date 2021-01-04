MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'dan ilk paylaşım: Ukalalık sandılar

MasterChef 2020 büyük finalinde Barbaros Yoloğlu ile Serhat Doğramacı yarıştı. Canlı yayındaki mücadele sonunda MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı oldu. MasterChef'te kupayı Barbaros'la birlikte kaldıran Serhat'ın "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O yüzden ben bunu tek başıma kaldıramayacağım. O yüzden bu kupayı dostum ile kaldıracağım" sözleri takdir toplamıştı.



MasterChef'e ilk katıldığı günlerde 'Basit bir şekilde birinci olacağını' söyleyen Serhat, "Rakiplerimi eleyerek, hepsini eleyeceğim. Ben birinci olacağım çünkü" ifadelerini kullanmıştı.

"BİR KUPA İKİ ŞAMPİYON VAR"

Instagram hesabından Barbaros ile kupayı kaldırdığı anların videosunu paylaşan Serhat Doğramacı yaptığı açıklamayla da dikkat çekti. MasterChef Serhat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen son değil sona giden yolculuktur önemli olan. Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. Basit bir şekilde şampiyon olacağım dedim ukalalık sandılar. Acıkladım, kıvırma dediler. Uyguladım, oynuyor dediler. Ve şimdi karşınızda bir değil iki tane dürüst, adil, hak yemeyen ve yedirtmeyen. Birbirine karşı bir sürü oyun kaybetmiş ama birinde bile saygısızlık yapmamış düşman yerine dost olmuş, basit bir şekilde şampiyon olmuş insan var. Biri kupalı biri kupasız... #1kupa2şampiyon