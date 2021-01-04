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MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'dan ilk paylaşım: Ukalalık sandılar

04.01.2021 21:57 | Son Güncelleme:
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MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'dan ilk paylaşım: Ukalalık sandılar

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı büyük finalin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Kupayı yakın arkadaşı ve finalde yarıştığı Barbaros Yoloğlu ile birlikte kaldıran Serhat o anların videosunu paylaştı. Serhat paylaşımına "Basit bir şekilde şampiyon olacağım dedim ukalalık sandılar" notunu yazdı.

MasterChef 2020 büyük finalinde Barbaros Yoloğlu ile Serhat Doğramacı yarıştı. Canlı yayındaki mücadele sonunda MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı oldu. MasterChef'te kupayı Barbaros'la birlikte kaldıran Serhat'ın "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O yüzden ben bunu tek başıma kaldıramayacağım. O yüzden bu kupayı dostum ile kaldıracağım" sözleri takdir toplamıştı.
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MasterChef'e ilk katıldığı günlerde 'Basit bir şekilde birinci olacağını' söyleyen Serhat, "Rakiplerimi eleyerek, hepsini eleyeceğim. Ben birinci olacağım çünkü" ifadelerini kullanmıştı.

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"BİR KUPA İKİ ŞAMPİYON VAR"

Instagram hesabından Barbaros ile kupayı kaldırdığı anların videosunu paylaşan Serhat Doğramacı yaptığı açıklamayla da dikkat çekti. MasterChef Serhat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

MasterChef şampiyonluk ödülü ne oldu? MasterChef 2020 şampiyonu ne kazandı?MasterChef şampiyonluk ödülü ne oldu? MasterChef 2020 şampiyonu ne kazandı?

"Bazen son değil sona giden yolculuktur önemli olan. Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. Basit bir şekilde şampiyon olacağım dedim ukalalık sandılar. Acıkladım, kıvırma dediler. Uyguladım, oynuyor dediler. Ve şimdi karşınızda bir değil iki tane dürüst, adil, hak yemeyen ve yedirtmeyen. Birbirine karşı bir sürü oyun kaybetmiş ama birinde bile saygısızlık yapmamış düşman yerine dost olmuş, basit bir şekilde şampiyon olmuş insan var. Biri kupalı biri kupasız... #1kupa2şampiyon

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Bütün yarışmacı arkadaşlarımıza ve acun medya ailesine sonsuz teşekkürler. Her şey bir yana benim için en önemlisi olan iyiliği gördüm içinizde. Çalışanları, yarışmacıları sahiplenmeniz. Size zarar vericek olsa bile gözünüzü kırpmadan düşeni kaldırmanız ve bunlardan kimsenin haberinin olmaması bu iyiliklerin niyetinin de temiz olduğunun en büyük göster"gesi. Çok zor ama güzel bir yolculuktu, sağlıcakla kalın"

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