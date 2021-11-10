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MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'dan şaşırtan sözler! ''Yapamıyorsan anca bakarsın!''

10.11.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, yeni sezon yarışmacılarından Hasan Biltekin'in çalıntı olduğu iddia edilen tabağı hakkında konuştu.

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'dan şaşırtan sözler! ''Yapamıyorsan anca bakarsın!''

MasterChef 2020 sezonunda fırtınalar estiren şampiyon Serhat Doğramacı, yeni sezon yarışmacılarından Hasan Biltekin'in ünlü bir Alman şeften çaldığı öne sürülen haşhaşlı tabağı hakkında yorum yaptı.

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, çalıntı tabak iddialarına yanıt verdi!

MasterChef jürisi Danilo Zanna, sezonun iddialı yarışmacılarından Hasan Biltekin'in haşhaş ana ürünlü tabağına kaşık atarak, beğenisi ifade etmişti. Sosyal medya, Hasan Biltekin'in tabak tasarımının çalıntı olduğu iddiasıyla sallandı.

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, çalıntı tabak iddialarına yanıt verdi!

Fenomen Ata Benli, Hasan Biltekin'in tabağının asıl sahibi olduğu iddia edilen Alman şef Alessandro Riemer ile konuştu. Riemer, MasterChef'te tabağının kullanılması ve adının hiç geçmemesi nedeniyle şaşkın olduğunu dile getirdi.

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, çalıntı tabak iddialarına yanıt verdi!

''YAPAMIYORSAN ANCA BAKARSIN''

Ortalığı kasıp kavuran çalıntı tabak iddiasıyla ilgili MasterChef ekibi sessizliğini korurken, MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, konuyla ilgili yorum yaptı. Doğramacı, ''Ne kadar benzeyebilir ki? Instagram'dan hepimiz bakıyoruz. Bir sürü tüyo alıyoruz Instagram'dan. Bir tabağı ne kadar taklit edebilirsin ki? Esinlenmiş olabilir arkadaşlar. Normal şeyler bunlar. Yapabiliyorsan yaparsın, yapamıyorsan anca bakarsın tabağa. Çok önemli değil.'' ifadelerini kullandı.

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, çalıntı tabak iddialarına yanıt verdi!


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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