MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı son haliyle tanınmaz halde! Değişimi olay oldu...

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında gösterdiği başarılı performansla şampiyon olan Serhat Doğramacı, yarışmanın ardından kendi kabuğuna çekildi. Kadıköy'de açtığı hamburgercide oldukça iyi para kazanan Serhat'ın son halini görenler ise şaşkına döndü.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU OLDU

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına katıldığı ilk günden son güne kadar yarışmanın en iddialı ismi olan Serhat Doğramacı, iddialı sözleriyle şefleri de etkilemişti.

Yarışmanın ilk elemelerinde "Burada çok kolay bir şekilde birinci olacağım" diyerek elemeyi geçen Serhat, daha sonrasında yarışmacılardan Barbaros'la finale kalmıştı.

Başarılı yarışmacı Serhat Doğramacı, en güçlü rakibini de devirerek adını şampiyonluğa yazdırmıştı.

Şampiyonluğunun ardından Kadıköy'de kendisine bir hamburgerci dükkanı açan Doğramacı, oldukça iyi paralar kazanmaya başladı.

SON HALİ ŞOKE ETTİ

Uzun bir süredir göz önünde bulunmayan ve kendini tamamen işine veren Serhat Doğramacı, son haliyle olay yarattı.

Aldığı kilolarla adeta olay yaratan Serhat'ın yüzündeki fazla kiloları görenleri şoke etti.

Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda yüzündeki değişimle dikkat çeken Serhat'a takipçileri "Acil kilo ver" ve "Bu ne hal" yorumlarında bulundu.



