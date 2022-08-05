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MASTERCHEF 4. FİNALİST! MasterChef 4 Ağustos 2022 ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? MasterChef 2022 yarışmacıları kimler?

05.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in her yeni bölümünde bir yarışmacı seçilerek ana kadroya dahil oluyor. 4 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde 4. finalist belli oldu. Programı ilgiyle takip eden izleyiciler MasterChef 4. finalisti arama motorlarında sorguluyorlar. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef 2022 yarışmacıları kim? İşte en son MasterChef gelişmeleri...

MASTERCHEF 4. FİNALİST! MasterChef 4 Ağustos 2022 ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? MasterChef 2022 yarışmacıları kimler?

MasterChef 2022 kim kazandı sorusu araştırılmaya devam ediyor. 1 Ağustos itibariyle MasterChef ana kadro şekillenmeye başladı. MasterChefin son bölümünde 4. kazanan belli oldu. MasterChef ana kadroya giren ilk isim Metin Yavuz olmuştu. İzleyiciler arama motorlarında "4 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?" sorusunu sıklıkla aratıyor. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef 2022 kimler kazandı? İşte tüm detaylar...

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MASTERCHEF KİM KAZANDI 4 AĞUSTOS?

16 kişilik ana kadro için yarışmalar devam ederken ilk 3 isim belli olmuştu. 4 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan bölümde 4. finalist belli oldu.

İlk etapta istenen yemek Çin pilavı oldu. Oyunun ardından 7 isim ikinci oyuna geçmeye hak kazandı. Yemeği en iyi yapan Ege, Çağatay, Şeyma, Melih, Mesut, Tolga, Yaren yaratıcılık turunda yarıştı.

İkinci aşamada MasterChef jürisi adaylardan avakado ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

Değerlendirmenin ardından 4. finalist olarak ana kadroya giren isim Çağatay oldu.

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MASTERCHEF 2022 YARIŞMACILARI

Geçtiğimiz bölümlerde sezonun ilk dört yarışmacısı belli oldu. Bu isimler: Metin, Gamze ve Onur ve Çağatay.


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