MasterChef açık dolma tarifi! Gönüllere taht kuran açık dolma nasıl yapılır?

Açık dolma farklı farklı çeşitleriyle lezzet patlaması yaşatıyor. Bu enfes tarifle ilgili çok farklı yöntemler bulunuyor. En pratik açık dolma tarifi hem akşam yemeklerinin hem de çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak.

MALZEMELER Harç için

4 yemek kaşığı sıvı yağı

1 büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranacak)

4 tavuk göğsü (Küçük küçük doğranacak)

2 yeşil biber (Acısız olanlardan) küçük doğranacaklar

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı su

1er çay kaşığı tuz kırmızı toz biber toz kimyon ve toz karabiber

1 tatlı kaşığı toz sarımsak

Ayrıca

6 dolma biberi

Azıcık tuz ve toz karabiber (Üzerine serpmek için)

Üzeri için

300 gram rendelenmiş kasar peyniri veya cheddar peyniri

TARİF Öncelikle her biber dolmalarını yarıya keselim ve içini temizleyelim. Büyük boy borcamın iç kısmını iyice yağlayalım ve her temizlediğimiz dolma biberlerimizi içine dizelim.

Dolmaların üzerine ve içine azıcık tuz ve toz karabiber serpelim ve önceden işittiğimiz 180 derece fırına verelim. En az 20-25 dakika pişsinler. İç harcımıza geçelim şimdi.

Uygun bir tavaya sıvı yağımızı dökelim ardından soğanımızı ve biberimizi katip soteleyelim. Daha sonra etimizi katip iyice soteleyelim.

Etin rengi tam döndüğünde salçamızı katip karıştıralım. Sonrasında suyu ve baharatları katip iyice karıştırdıktan sonra ocaktan alalım.

Dolmalar yeterince piştikten sonra fırından borcama alalım ve içindeki toplanmış suyu borcamın içine dökelim.

Harcımızı her dolmanın içine pay edelim ve her dolmanın üzerine rendelenmiş kaşar peynirini koyalım. Şimdi tekrar borcamı fırına verelim taki peynir kızarana kadar. Fazla sürmez bu yüzden kontrol edin. Yemeği fırından aldığınızda servise hazırdır.

AFİYET OLSUN!

