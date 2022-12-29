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MasterChef açık dolma tarifi! Gönüllere taht kuran açık dolma nasıl yapılır?

29.12.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye yarışmasında 30 Aralık Cuma günü açık dolma tarifi yapılacak. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı MasterChef'in her bölümü ilgiyle takip ediliyor ve tarifler deneniyor. Ekran başından ilginç açık dolmayı gören izleyiciler 'Açık dolma nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte en pratik açık dolma tarifi...

MasterChef açık dolma tarifi! Gönüllere taht kuran açık dolma nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 12
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Açık dolma farklı farklı çeşitleriyle lezzet patlaması yaşatıyor. Bu enfes tarifle ilgili çok farklı yöntemler bulunuyor. En pratik açık dolma tarifi hem akşam yemeklerinin hem de çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak.

MALZEMELER

  • Harç için
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağı
  • 1 büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranacak)
  • 4 tavuk göğsü (Küçük küçük doğranacak)
  • 2 yeşil biber (Acısız olanlardan) küçük doğranacaklar
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı su
  • 1er çay kaşığı tuz kırmızı toz biber toz kimyon ve toz karabiber
  • 1 tatlı kaşığı toz sarımsak
  • Ayrıca
  • 6 dolma biberi
  • Azıcık tuz ve toz karabiber (Üzerine serpmek için)
  • Üzeri için
  • 300 gram rendelenmiş kasar peyniri veya cheddar peyniri

TARİF

  • Öncelikle her biber dolmalarını yarıya keselim ve içini temizleyelim. Büyük boy borcamın iç kısmını iyice yağlayalım ve her temizlediğimiz dolma biberlerimizi içine dizelim.
  • Dolmaların üzerine ve içine azıcık tuz ve toz karabiber serpelim ve önceden işittiğimiz 180 derece fırına verelim. En az 20-25 dakika pişsinler. İç harcımıza geçelim şimdi.
  • Uygun bir tavaya sıvı yağımızı dökelim ardından soğanımızı ve biberimizi katip soteleyelim. Daha sonra etimizi katip iyice soteleyelim.
  • Etin rengi tam döndüğünde salçamızı katip karıştıralım. Sonrasında suyu ve baharatları katip iyice karıştırdıktan sonra ocaktan alalım.
  • Dolmalar yeterince piştikten sonra fırından borcama alalım ve içindeki toplanmış suyu borcamın içine dökelim.
  • Harcımızı her dolmanın içine pay edelim ve her dolmanın üzerine rendelenmiş kaşar peynirini koyalım. Şimdi tekrar borcamı fırına verelim taki peynir kızarana kadar. Fazla sürmez bu yüzden kontrol edin. Yemeği fırından aldığınızda servise hazırdır.

AFİYET OLSUN!

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