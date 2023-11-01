MasterChef Alican Sabunsoy'un hastalığı nedir? Herediter anjioödem ne demek, belirtileri nelerdir? Tanı ve tedavisi!

MasterChef yarışmacı Alican Sabunsoy'un hastalığı hakkında bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. MasterChef'in önceki bölümlerinde rahatsızlanan Alican Sabunsoy, takım seçmeleri sırasında dinlenmeye çekilmiş ve Herediter anjioödem olduğunu ifade etmişti. İşte MasterChef Alican Sabunsoy'un hastalığı olan Herediter anjioödem belirtileri ve detaylar...

MASTERCHEF ALİCAN SABUNSOY'UN HASTALIĞI NEDİR?

MasterChef yarışmacı Alican Sabunsoy'un hastalığı herediter anjioödem'dir.

HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?

Herediter anjioödem asimetrik olarak yerleşim gösteren, ürtiker (kurdeşen) olmaksızın derimizde ve iç organlarımızda şişlik (ödem) ile seyreden bir hastalıktır. Kaşıntının yerine ağrı ve gerginlik hissi ön plandadır. Herediter anjioödem ürtiker (kurdeşen) gibi alerjik hastalıkların gelişiminden farklı mekanizmalar ile ortaya çıkmaktadır. Herediter anjioödem, kandaki “C1 esteraz inhibitör” miktarının azlığı ya da işlevinin bozulmasıyla ortaya çıkar. C1 inhibitör yokluğunda ya da işlevini iyi yapamadığında vücutta çok etkili bir damar genişletici etkisi olan bradikinin artışı olur.

Herediter Anjioödem kalıtsal olarak geçen bir hastalıktır. Hastaların çoğunluğunda C1 inhibitör düzeyi düşükken (tip I), az bir kısmında ise C1 inhibitör işlevsel olarak yetersizdir (tip II). Son yıllarda pıhtılaşma sistemi Faktör XII ve diğer bazı genlerin (plazminojen, kininojen, vb.) mutasyonu ile ilişkili yeni bir tip (C1 inhibitör’ün normal olduğu) tanımlanmasına rağmen mekanizmaları tam olarak aydınlatılamamıştır.

HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Herediter Anjioödem bulguları genellikle ilk yaşlar içerisinde ortaya çıkar. Tekrarlayan ödem genellikle yüz, dudaklar, ağız, boğaz, soluk borusu, el-kol-bacak, genital bölgede daha sık görülür. Atakların sıklığı, şiddeti ve etkilenen organlar hastalar arasında farklılıklar gösterebilir. Erken belirti veren hastaların atakları daha şiddetli seyredebilir. Bazı hastalarda herediter anjioödem bulgularının şiddeti ergenlik döneminde artabilir. Bazı hastalarda ataklar birkaç gün sürebilir ve tedavi edilmese bile kendiliğinden geçerken, bazı hastalarda acil serviste tedavi gerektirecek kadar ciddi seyredebilir. Atakların şiddeti aynı hastada bile farklılıklar gösterebilir. Gebeliğin ilk ve son dönemlerinde ataklar daha şiddetli olabilir.

Herediter anjioödem bulguları, etkilediği organlara bağlı olarak ortaya çıkar. Vücudumuzun değişik bölgelerinde şişlik (yüz, dudaklar, ağız, boğaz, el, kol, bacak ve genital) meydana gelebilir. Cilt bulguları olmadan bulantı ve kusma, karın ağrıları (kramp tarzında) tanı konulmasını zorlaştırabilir. Apandisit ve ailevi Akdeniz ateşi ile karışabilir. Nefes almada zorluk ve üst solunum yollarında ödem (nefes borusu tıkandığında) hayatınızı tehdit edebilir.

HEREDİTER ANJİOÖDEM TEDAVİSİ VAR MI?

Antihistaminler, kortikosteroidler ve adrenalin herediter anjioödem tedavisinde yeri yoktur.

Hastalık ataklarının önlenmesi;

Hasta ve hasta yakınlarına atakları tetikleyen faktörlerden korunma önlemlerinin anlatılmasıdır. Gelişebilecek nefes borusu ödeminden ve diş çekimleri gibi yutak bölgesi girişimlerinin tehlikesi açık bir şekilde anlatılmalıdır. Bazı ilaçların atakları tetikleyebileceği özellikle östrojen içeren hormonu içeren doğum kontrol haplarından uzak durulması gerektiği vurgulanmalıdır.

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

Alican Sabunsoy aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini ifade etti.

2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan Sabunsoy, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. 2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.

İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı.

MasterChef Alican'ın son durağı ise yine yönetici şef olarak çalıştığı suşi restoranı oldu.

MasterChef Alican Sabunsoy, aşçılık ustalık belgesine de sahiptir.

Alican Sabunsoy Masterchef 2019'da ikinci olmuştur.





