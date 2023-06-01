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MASTERCHEF ALL STAR 2023: MasterChef All Star ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosu açıklandı mı?

01.06.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star ne zaman başlıyor? Merak edilen soru yarışmanın ilk tanıtımın yayınlanması ile yanıt buldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı program Survivor 2023'ün sona ermesinin ardından TV8'de ekrana gelmeye başlayacak. Peki, 2023 MasterChef All Star ne zaman başlıyor? MasterChef All Star yarışmacı kadrosu açıklandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 2023: MasterChef All Star ne zaman başlıyor, yarışmacı kadrosu açıklandı mı?

MasterChef All Star'ın başlama tarihi ile ilgili araştırmalar TV8'de yayınlanan tanıtım sonrası hız kazandı. MasterChef All Star''da dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar hünerlerini sergileyecekler. İşte MasterChef All Star'ın başlayacağı tarih...

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MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef All Star, 13 Haziran'da Survivor'ın final yapmasının ardından 14 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Şimdiye kadar yarışmış yarışmacılar arasından en güçlülerin seçileceği MasterChef All Star heyecanla bekleniyor.

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Tanıtımı gören kullanıcılar paylaşıma 'Masterchef tarihinde ilk defa allstar sezonu izleyeceğiz onun için çok heyecanlıyım açıkçası', 'Süper bi sezon geliyo şimdiden heycanlandık', 'Sonunda başlıyor be bu sezon en iyi sezon olucak ', 'Eğer 2019 2020 2021 karışımı çoğunluk kadro olarak bu sezon varsa harika bir sezon olabilir ' gibi yorumlarda bulundular.

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MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACI KADROSU AÇIKLANDI MI?

MasterChef'in All Star sezonunda hünerlerini sergileyecek olan yarışmacıların kadrosu henüz açıklanmadı.

Sıkı takipçilerin aklında çeşitli isimler var ancak kesin ana kadro önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

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