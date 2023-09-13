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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 13 Eylül 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

13.09.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 13 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar künefe tatlısı yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 13 Eylül MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 13 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan künefe tarifi yapmalarını istedi. İlk dokunulmazlığı Kırmızı Takım alırken 2. dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışıyor. İşte 13 Eylül MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 13 EYLÜL KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 13 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 13 EYLÜL KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Karayip ülkelerinin yemek tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışı kazanan isim potadan kurtulacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Suna Aydın MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay ve Suna.

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