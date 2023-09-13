MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 13 Eylül 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 13 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan künefe tarifi yapmalarını istedi. İlk dokunulmazlığı Kırmızı Takım alırken 2. dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışıyor. İşte 13 Eylül MasterChef'te yaşananlar...
Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 13 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.
TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Karayip ülkelerinin yemek tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışı kazanan isim potadan kurtulacak.
MasterChef Suna Aydın MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay ve Suna.