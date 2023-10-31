MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 31 Ekim 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 31 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan belirlenen malzemler ile yaratıcılık tabakları yapmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar. İşte 31 Ekim 2023 Salı MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 31 Ekim Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da yaratıcılık tabakları ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Metin Yavuz MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize ve Metin.





