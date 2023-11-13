MasterChef All Star'ın iddialı yarışmacısı Esra Tokelli bakın kim çıktı! Meğer Acun Ilıcalı'nın o programına da katılmış

MasterChef All Star'ın iddialı yarışmacılarından biri olan Esra Tokelli tarzı ve tavırları ile dikkat çekiyor. Birçok başarılı tabağa imza atan MasterChef Esra'nın yıllar önce katıldığı yarışma ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Esra Tokelli, MasterChef'ten önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci olmuş. Katıldığı dönemde 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan MasterChef Esra'nın eski halini görenler çok şaşırdı.

Esra Tokelli'nin eski haline; 'Hiç değişmemiş', 'Biraz yaşlanmış', 'Hala aynı' gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef'te ilk kez 2020 yılında mücadele eden Esra Tokelli, mesleğin alaylı isimleri arasında yer alıyor. 46 yaşında olan yarışmacı 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sürdüren Esra, MasterChef'e katıldıktan sonra bir restoran açmış ancak kısa süre önce kapatmak zorunda kalmış









