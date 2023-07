MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz MasterChef All Star'da ilk takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın ilk kaptanı belli oluyor. Heyecanlı mücadelelere sahne olan yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star ile izleyici karşısına çıkıyor. Ana kadronun tamamlandığı MasterChef All Star kaptanlık oyunu ile yarışmalara başladı. Programın jüri üyeleri Danilo şef, Mehmet şef ve Somer şef yarışmacıların yaptıkları tiramisu tarifini tadıp değerlendirdiler. Peki, MasterChef All Star'ın ilk kaptanı belli oldu mu?

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM KAPTAN OLDU?

Tv8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef All Star heyecan dolu mücadeleleriyle yayın hayatına devam ediyor. Yarışmanın 10 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde ilk kaptan belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022

Tolga - 2022