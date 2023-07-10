MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz MasterChef All Star'da ilk takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın ilk kaptanı belli oluyor. Heyecanlı mücadelelere sahne olan yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star ile izleyici karşısına çıkıyor. Ana kadronun tamamlandığı MasterChef All Star kaptanlık oyunu ile yarışmalara başladı. Programın jüri üyeleri Danilo şef, Mehmet şef ve Somer şef yarışmacıların yaptıkları tiramisu tarifini tadıp değerlendirdiler. Peki, MasterChef All Star'ın ilk kaptanı belli oldu mu?
Tv8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef All Star heyecan dolu mücadeleleriyle yayın hayatına devam ediyor. Yarışmanın 10 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde ilk kaptan belli olacak.
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022