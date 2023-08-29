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MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

29.08.2023 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu ile beraber önce takım kaptanları ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirleniyor. MasterChef'in son bölümünde Eray elenmiş ve yedeklerden Kerem ana kadroya katılmıştı. 28 Ağustos Pazartesi akşamı MasterChef'in yeni bölümünde yeni haftanın kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef All Star kaptanlık oyununu hangi takımın kazandığı merak edildi. 28 Ağustos Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında MasterChef All Star'ın kaptanlık oyununda en iyi baklava tarifi için ter döküldü. Şefler yarışmacıların hazırladıkları baklava tabaklarını sırasıyla tattı. İşte MasterChef All Star'ın 28 Ağustos akşamı yayınlanan kaptanlık oyunu bölümüne ilişkin detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 28 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 28 Ağustos 2023 Pazartesi akşamı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için mücadele edildi. Oyunun kazananı Esra oldu. Böylece yeni haftanın mavi takım kaptanı MasterChef Esra Tokelli oldu.

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Mavi takım kaptanı seçilen Esra, kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Eray Aksungur, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat ve Eray.

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