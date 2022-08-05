MasterChef Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? En kolay Altı ezmeli kebap tarifi yapımı ve malzemeleri

MsaterChef altı ezmeli kebap tarifi bugün merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması masterChefin yeni bölümünde yarışmacılardan altı ezmeli kebap yapılması istendi. Altı ezmeli kebap tarifini merak eden ve denemek isteyenler altı ezmeli kebabın en pratik ve lezzetli tarifini arıyor. İşte altı ezmeli kebap tarifi malzeme listesi ve yapılışı...

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ MALZEMELER

1 kilo yağılı kıyma

6 tane domates

10 tane arpacık soğan

8 tane yeşil biber acı

Yarım demet maydanoz

2 paket karbonat

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı yağ

Yarım çay bardağı su

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kıymayı bir kaba alarak bir tutam tuz ekliyoruz.

Daha sonra yoğuruyoruz, ince hamur gibi özleşinceye kadar .

Elinizi bir kasede karbonatlı suyla ıslatıp kıymadan bir tutam alarak şişlere dizin.

Bastıra bastıra arada elinizi karbonatlı suya batırın dağılmamasını engelliyor.

Kıymanız bitinceye denk aynı işlemi devam edin ve mangalda pişirin.

Aynı zamanda domates, biber, soğanları mangalda közleyin .

Pişen domatesleri bardak yardımıyla ezin ve üzerine yağ ve tuz ekleyip karıştırın.

Ardından sunum tepsisinin altına yayın daha sonra soğan biberleri soyun onları da tepsiye alın.

Ortalarına pişen kıyma kebaplarını dizin.

Üzerine doğradığınız maydanozları serpin. Afiyet olsun.



