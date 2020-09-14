MasterChef Arem kimdir? Arem Yüce ne iş yapıyor? Kaç yaşında ve nereli? İşte MasterChef Arem Yüce'nin hayat hikayesi

MasterChef Türkiye yarışmacına yedeklerden katılan Arem Yüce, ilk haftasında takım kaptanı oldu. Ancak Arem Yüce aynı hafta elemeye kalan isimler arasında yer aldı. MasterChef eleme gününde ise Arem, Duygu ve Furkan ile eleme turunda yarıştı. Danilo Şef'in istediği ıstakozlu ravioli ile yarışan Arem Yüce yarışmada kalabilmek için ter döktü. Ancak Arem, sadece bir hafta kaldığı yarışmaya veda etti.

AREM YÜCE KİMDİR?

Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. "Yemek yapmak benim için bir tutku" diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğinin altını çizdi.

Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyleyen Arem Yüce, aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye’de tamamlamaya geldiğini belirtiyor.

MasterChef 2020'nin kendisini bu alanda geliştirmek için muhteşem bir fırsat olduğunu söyleyen Arem Yüce, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna girmeyi yedeklerden girmeyi başardı.

